El Gobierno niega un frenazo en el empleo: "Ha sido uno de los mejores septiembres de la historia"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este martes que la subida del paro en septiembre en 17.679 personas ha sido "muy moderada" y, con excepción de los años 2019, 2020 y 2021, sitúa el mes de septiembre de 2022 como "el mejor desde hace 14 años".

En la rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, para valorar los datos de paro y afiliación, ambos han insistido en que, pese a las incertidumbres actuales, "no hay síntomas en este momento de una ralentización en el crecimiento del empleo" y han puesto de manifiesto la "resiliencia" del mercado laboral frente a las adversidades.

"La evolución en estos meses del paro registrado se mueve en pautas estacionales que son las habituales, e incluso por debajo de ellas. No puede achacarse a un freno en la creación de empleo, sino a movimientos estacionales. En una situación de extrema complejidad económica, donde las dificultades del mercado laboral son extremas, el mercado laboral se está comportando con normalidad", ha señalado Pérez Rey.

Así, ha defendido que el repunte del desempleo en septiembre se explica por la estacionalidad asociada al fin de la temporada turística y por la inscripción en las oficinas de empleo de los estudiantes que, acabada la carrera, buscan su primer empleo.

Además, ha subrayado que el aumento del desempleo en septiembre "está muy por debajo" de la media del periodo 2008-2019, en el que el paro subió en unas 46.000 personas, en un contexto, además, que se caracteriza por una "completa incertidumbre".

"Que estemos en uno de los mejores meses de septiembre de la serie histórica en este contexto implica que las relaciones laborales, tras la reforma laboral, son mucho más resilientes y más capaces de resistir la adversidad. Hasta no hace mucho, el mercado laboral era bulímico, hiperreactivo y especulativo, con una capacidad muy fuerte de destruir empleo al primer síntoma de desaceleración económica, pero ahora el mercado laboral está mostrando resistencia y ha perdido, en cierta medida, su carácter de volatilidad", ha enfatizado.

El secretario de Estado de Empleo ha resaltado también que los datos de contratación en septiembre han sido "espectaculares", con un 46,7% de contratos fijos y una reducción "asombrosa y abismal" de los flujos de contratos temporales, sobre todo en actividades que haitualmente se veían "golpeadas" por la falta de estabilidad laboral, como la hostelería, la agricultura y la construcción.

Así, Pérez Rey ha hecho hincapié en que la reforma laboral ha propiciado un cambio "muy sustancial" en el mercado laboral, con contratos de "gran calidad y mucha resistencia". En este sentido, ha apuntado que, desde la reforma, se necesita "mucha menos rotación" para crear un nuevo afiliado a la Seguridad Social.

En concreto, se han pasado de necesitar casi 7,5 contratos indefinidos para crear un solo afiliado a la Seguridad Social a 2,6 contratos por afiliado. En el caso de contratos indefinidos a tiempo completo, mientras que en 2015 se necesitaban más de 7 contratos para crear un solo afiliado, tras la reforma laboral se necesitan sólo 2,2.

"Para crear un afiliado a la Seguridad Social hemos llegado a necesitar 245 contratos temporales. Esto demuestra que es la primera vez que nuestro país logra crear empleo a la vez que reduce la temporalidad", ha apuntado Pérez Rey.

El secretario de Estado ha asegurado además que al Ministerio "no le consta por ahora" que se estén produciendo irregularidades tanto con el contrato fijo-discontinuo como con el periodo de prueba de los contratos y ha reiterado que la Inspección está vigilando el cumplimiento de la legislación.

"El periodo de prueba no siempre no se supera porque el empresario no quiera. Los trabajadores también hacen uso del desistimiento (...) No detectamos en este terreno ningún abuso particular, sino la lógica consecuencia del predominio de la contratación indefinida", ha explicado.

BAJAN LOS TRABAJADORES EN ERTE

También el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha subrayado que en septiembre se ha constatado "un mes más" no sólo un desplazamiento de contratos temporales a indefinidos, sino también una "aceleración" de este indicador.

"La reforma laboral está produciendo unos resultados muy positivos, con un crecimiento de afiliados con contrato indefinido de dos millones de personas. Es un resultado verdaderamente espectacular, que pone de manifiesto la transformación estructural del mercado laboral", ha enfatizado Suárez.

El secretario de Estado ha reseñado que este cambio también se aprecia atendiendo a la duración media de los contratos, que ha crecido un 25%, 51 días más que en 2019. "No es un cambio de etiqueta de temporal a indefinido. Es que hay una mayor estabilidad en el puesto de trabajo", ha apuntado.

Suárez ha subrayado que los datos de afiliados registrados en septiembre (casi 30.000 nuevos ocupados en términos promedios) son "francamente buenos", con un total de cotizantes medios de 20.180.287, "el mejor dato de la serie histórica" si se excluyen 2020 y 2021, años anormales por la pandemia.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha destacado además que los trabajadores en ERTE y los protegidos por el mecanismo RED sectorial para las agencias de viaje se han reducido en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior, quedándose en una cifra "muy moderada" (unos 21.000 trabajadores) pese a la situación de incertidumbre. Esto también es señal, a su juicio, de que no se está ralentizando la economía.