El Gobierno nombra a Judith Arnal y Antonio Cabrales como nuevos consejeros del Banco de España

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha acordado hoy, en el Consejo de Ministros, el nombramiento de Judith Arnal y Antonio Cabrales como nuevos consejeros del Banco de España, a propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, según ha informado dicho departamento en un comunicado.

Arnal y Cabrales son "dos profesionales con perfil técnico y reconocido prestigio en el ámbito económico", destaca Economía. La primera es exdirectora de gabinete de la vicepresidenta y la propuesta del PSOE, mientras que el segundo es catedrático de Economía y propuesto por el PP.

Judith Arnal y Antonio Cabrales sustituirán en sus puestos a Fernando Eguidazu (designado en su día por el PP) y Carmen Alonso (escogida por el PSOE), cuyo mandato como consejeros del Banco de España finalizó a principios de este mes.

A finales de diciembre Judith Arnal abandonó el cargo como directora de gabinete de Calviño en una decisión acordada "conjuntamente". Días después el Consejo de Ministros nombró como su sustituto a Andrés Valverde, quien ocupaba hasta ese momento el puesto de director del gabinete adjunto.

Arnal es consejera del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de Red.es y de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa). También trabajó durante 10 años en el Tesoro Público, llegando a dirigir el departamento de Análisis Financiero.

La nueva consejera es técnico comercial y economista del Estado (2012) y doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra. Cuenta con másteres en Macroeconometría y Finanzas (2015, Universidad Internacional Menéndez Pelayo) y en Gestión de Carteras (2013, Instituto de Estudios Bursátiles). Es licenciada en Economía y en Derecho (2009, Universidad de Navarra).

Ha sido directora del Gabinete Técnico y de Análisis Financiero (2019-2021), secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, presidenta del "Eurogroup Working Group Task Force on Coordinated Action" (2016-2019, Consejo de la UE) y asesora de asuntos regulatorios y europeos en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (2012-2019).

Ha prestado sus servicios en materia de Derecho de la Competencia en un relevante despacho de abogados español (2009) y ha sido consejera del Instituto de Crédito Oficial (2020-2021) y de la Empresa Nacional de Innovación SA (2019-2020).

En el plano académico, ha impartido diversos cursos en la Universidad de Navarra y en la Universidad Villanueva y ha escrito numerosos artículos académicos sobre temas financieros.

De su lado, Cabrales es doctor en Economía por la Universidad de California y catedrático de la Universidad Carlos III. Ha sido catedrático y director del departamento de economía del University College London, y catedrático de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

También es vicepresidente ejecutivo de la European Economic Association y expresidente de la Asociación Española de Economía y miembro de honor de ambas asociaciones. Trabaja en economía de redes sociales, y diseño y mecanismos, juegos de aprendizaje y evolución, economía experimental y conductual y organización industrial.

Es editor asociado del Journal of Economic Theory, y anteriormente editor del Berkeley Electronic Journal of Economic Analysis and Policy e Investigaciones Económicas, así como ex editor asociado del Journal of the European Economic Association y SERIEs.