Gobierno y oposición recuerdan a las víctimas del 11M en el 20 aniversario de los atentados

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Miembros del Gobierno y de la oposición han conmemorado este lunes a las víctimas del atentado yihadista perpetrado en Madrid un día como hoy hace 20 años, dejando 192 víctimas mortales y más de 2.000 heridos tras la explosión de diez mochilas cargadas de explosivos en diferentes puntos de la línea de Cercanías de Madrid.

La primera autoridad del Ejecutivo en pronunciarse ha sido la ministra de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Teresa Ribera, que ha querido transmitir en un mensaje en la red social Xsu "afecto y solidaridad" para todas las víctimas de aquel "terrible" 11 de marzo de 2004.

Le ha seguido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se ha referido al aniversario mandando un recuerdo para las víctimas, para todos los heridos y sus familias. "Tenemos que trabajar por lo que ellos quieren, por la justicia, por la verdad, por su dignidad, que es nuestra dignidad también y por la memoria", ha subrayado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reaccionado al aniversario subrayando que España sufrió el mayor atentado terrorista de su historia tras entrar en un conflicto bélico "pese el clamor popular". "Y luego, vinieron las mentiras", ha aseverado.

En este misma línea se ha expresado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también en X: "20 años de la mayor tragedia y de la mayor infamia de nuestra democracia. Nada ha cambiado. Volverían a hacer lo mismo en las mismas circunstancias. De hecho, siguen haciéndolo cada día".

Otros dirigentes del PSOE también han mandado un mensaje de cariño a las víctimas, como el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que ha remorado los atentados yihadistas diciendo que "hoy y siempre, nuestra memoria está con todas las víctimas y sus familias".

SUMAR RECUERDA LA "RABIA"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recordado la "rabia" de la ciudadanía al conocer las "mentiras" del PP sobre los atentados yihadistas.

"Hoy, 11M, se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país. Recuerdo la sensación de miedo, el silencio de las calles, la rabia al conocer las mentiras del PP y el orgullo de una ciudadanía que estuvo a la altura de las circunstancias. No olvidamos", ha señalado Díaz a través de su perfil en la red social X.

Tanto la ministra de Trabajo como la cuenta institucional de Sumar han publicado una imagen del 'skyline' de Madrid acompañada del siguiente mensaje: "No a la guerra. No a la mentira. No os olvidamos".

REPULSA AL TERRORISMO DEL PP

En cuanto a la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado a las víctimas de los atentados y ha reafirmado su repulsa al terrorismo "en todas sus formas".

"El terrorismo es una infamia que no puede caer en el olvido. En el vigésimo aniversario del 11M queremos reafirmar nuestra repulsa al terrorismo en todas sus formas", ha expresado el líder de los 'populares' en un mensaje en la red social X.

En la misma línea la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha expresado su "reconocimiento" a las víctimas de los ataques y ha señalado que el terrorismo "no tiene cabida en una sociedad democrática".

También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado a las víctimas del mayor atentado de la historia de España. "El pueblo de Madrid defiende su libertad con sus calles llenas de vida, sin que nada ni nadie le cambie a través del terror", ha indicado a través de la red social X.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha recordado este lunes a las víctimas y ha expresado su reconocimiento a todos los que en aquella jornada "demostraron la grandeza de este país".

VOX RECLAMA SABER "TODA LA VERDAD"

Por su parte, Vox ha transmitido su recuerdo para las víctimas del atentado yihadista, y ha reclamado conocer "toda la verdad" de lo acontecido. "20 años queriendo saber toda la verdad de lo que ocurrió", ha requerido el partido desde su cuenta institucional en X.

El líder de la formación, Santiago Abascal, ha criticado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el expresidente 'popular' José María Aznar, a quien acusó de mentir. "Que Pedro Sánchez se atreva a acusar a alguien de mentir resulta un insulto a la memoria de las víctimas", ha sentenciado.

El vicepresidente del partido y portavoz del mismo en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha apuntado también tras el acto en recuerdo de las víctimas celebrado en la madrileña Puerta del Sol que "hoy es el día de levantar la voz en recuerdo de las víctimas y también en la exigencia de que los delitos de terrorismo no pueden prescribir jamás".

PODEMOS RECUERDA QUE LA DERECHA "ES CAPAZ DE TODO"

La secretaria general y líder de Podemos, Ione Belarra, ha mandado "todo el cariño" a las víctimas y ha recordado que hoy también es un día para "no olvidar que la derecha es capaz de todo y que las consecuencias de la guerra las pagan los de abajo, y no quienes las ordenan".

Por su parte la exministra de Igualdad y candidata de los 'morados' a las elecciones europeas, Irene Montero, ha indicado que honrar la memoria de las víctimas es también "expulsar la mentira de las instituciones y defender la paz aunque EEUU y Europa quieran guerra", en referencia al conflicto en Ucrania.