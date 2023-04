El Gobierno pide a Andalucía que "revierta la situación" con regadíos de Doñana: "No puede repartir lo que no tiene"

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reclamado este miércoles al Gobierno andaluz sobre la iniciativa legal para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana que "revierta la situación" tras esgrimir que "ha quedado en evidencia que es una mala decisión" al tiempo que ha sostenido que "no se puede repartir, ofrecer, lo que no se tiene".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla durante una visita a la Feria de Abril, ha instado al Gobierno andaluz a que "rectifique su posición" para "no poner en peligro el patrimonio de la Humanidad que es el Parque Nacional de Doñana", a lo que ha sumado "proteger a los agricultores", una medida que ha defendido está asumiendo el Gobierno "en forma de desgravaciones fiscales, con inversiones en infraestructuras hidráulicas como nunca antes".

"Es muy importante que nos hagamos cargo de la sentencia, de las leyes" comunitarias, ha defendido la ministra y portavoz, quien ha reprochado al Gobierno andaluz que "no se protege a la agricultura y el medio ambiente de Andalucía haciendo las cosas desde el populismo, el electoralismo" para demandar de nuevo que "reconduzca la situación para recuperar, proteger la agricultura, nuestros productos y el Parque Nacional".

En una entrevista previa con la Cadena Ser Andalucía, seguida por Europa Press, sobre la respuesta jurídica del Gobierno ante la Proposición de Ley de PP y Vox para regular los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, Rodríguez ha invocado que contempla "el posible recurso en el Tribunal Constitucional", a lo que ha sumado "estar explorando todas las fórmulas jurídicas" como una retirada de las competencias ambientales a la Junta de Andalucía "si no entra en cordura".

Rodríguez ha defendido que "no querríamos ir contra la normativa de la Comunidad Autónoma, salvo riesgo del interés del Parque de Doñana", ante de afear al presidente de la Junta de Andalucía, su "irresponsabilidad sobre el interés general y la reputación de España".

La ministra y portavoz ha sostenido que con las actuales circunstancias climatológicas de altas temperaturas, de escasez de reservas hídricas y "la situación del Parque de Doñana, no cabe lo que está haciendo la Junta de Andalucía", reproche que ha concretado en "saltarse las normas e incumplir las sentencias", en referencia a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuífero.

"No podemos repartir más agua porque no hay", ha proclamado la ministra de Política Territorial, quien ha recriminado al Gobierno andaluz promover esa iniciativa para que terrenos calificados como forestales pasen a ser considerados como suelos agrícolas regables con aguas superficiales.

"No cabe lo que ha hecho Moreno Bonilla", ha afirmado Isabel Rodríguez, quien ha exigido que "lo primero es retirar la Proposición de Ley".

La responsable de Política Territorial en el Gobierno de Pedro Sánchez ha sostenido, ante la reclamación de la Junta de Andalucía de un Pacto sobre el Agua, que "ya lo hemos hecho", en referencia a la aprobación de los Planes Hidrológicos, para censurarle al gobierno regional que "no tuvo nada que decir", para plantearse sobre la motivación de esta iniciativa legal para reconocer regadíos que hoy no tienen esa consideración y ante lo que ha barruntado que "le haya obligado la extrema derecha para arrancar cuatro votos", convencida de que "no se soluciona con electoralismo ni al margen de la ciencia", y para considerar que el Gobierno andaluz "está yendo contra el sino de los tiempos".

Sobre el daño reputacional a la agricultura onubense focalizada en la exportación del producto, como la fresa de Huelva, Rodríguez ha sostenido que "el Gobierno está en eso" para esgrimir en este punto que "hace un año se aprobó el Plan de Sequía" para defender que "hay mucho dinero, gracias al presidente Sánchez, con los fondos europeos que vienen a atender a la agricultura y la ganadería y para modernizar los riegos, con inversiones para afrontar esta situación" para concluir que "no caben que los productos compitan yendo contra los intereses reputacionales".

Rodríguez ha defendido el paquete de ayudas que este martes publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) que tendrá como beneficiarios a 250.000 agricultores andaluces con una bonificación del 25% en el IRPF.