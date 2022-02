El Gobierno pide al PP que no les use en sus líos internos y que Casado vaya a la Fiscalía con el dossier de Ayuso

Rechaza contactos del PP con Moncloa y precisa que si hubieran conocido de alguna irregularidad lo habrían remitido a los tribunales

El Gobierno ha pedido hoy al Partido Popular que no les use en sus líos internos y ha instado al presidente del PP, Pablo Casado, que vaya a la Fiscalía a entregar el expediente que tiene con las sospechas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha afirmado hoy, tras el Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, refiriéndose a las declaraciones de Pablo Casado de esta mañana en las que ha afirmado que llamó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La conversación habría sido para saber si tenían conocimiento del dossier en el que se afirmaba que el hermano de Ayuso habría cobrado una comisión de 286.000 euros por intermediar en un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas durante el confinamiento.

"Que no nos usen como coartada de sus líos. El Gobierno no tiene nada que ver con esto", ha exclamado Isabel Rodríguez, quien además ha instado a Pablo Casado a ir con el dossier sobre Ayuso para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

También se ha manifestado al respecto la ministra de Política Social, Ione Bellarra, presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para afirmar que cualquier sospecha de corrupción es gravísima y eso es lo que preocupa al Gobierno, ya que este tipo de casos solo "perjudica a la democracia".

Tras esta afirmación, Isabel Rodríguez ha precisado que esta opinión es "compartida" en el Gobierno, apuntando que "daña la imagen" de España el hecho de que el principal partido de la oposición se encuentren inmerso en un espectáculo que tiene que ver con acusaciones de "corrupción y espionaje".

Y lo hace, según ha argumentado, en un momento en el que el país ha superado lo peor de la pandemia, se afronta con optimismo la recuperación económica y se está a la espera de los 12.000 millones de euros que debe enviar la UE a España para apoyar a la innovación y a las empresas.

RECHAZA QUE EL GOBIERNO TUVIERA CONOCIMIENTO

La Portavoz también ha rechazado que el Gobierno haya tenido conocimiento en algún momento de ese dossier contra la presidenta madrileña. Fuentes del Ejecutivo han desmentido que Pablo Casado llamara al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como ha asegurado él en la entrevista de esta mañana en la Cope. Además, precisan que estos presuntos contactos del PP con Moncloa son una "cortina de humo" ya que el PSOE y el PP no han hablado prácticamente de nada en las últimas fechas.

En cualquier caso, Isabel Rodríguez ha precisado que si hubieran conocido "alguna irregularidad" de carácter delictivo lo habrían puesto en conocimiento de la Fiscalía. Y cree que lo que tiene que aclararse es el fondo de la cuestión, es decir, "si ha habido corrupción" y ha insistido en su petición, reiterada a lo largo de toda la rueda de prensa. "Que no nos usen como coartada, que no nos metan en su lío. Se lo digo con absoluta rotundidad, el Gobierno aquí no tiene nada que ver", ha exclamado.

RECHAZA QUE HACIENDA TENGA QUE VER CON LOS DATOS DEL HERMANO DE AYUSO

Al ser preguntada sobre si puede asegurar que Hacienda no ha tenido nada que ver con los datos que le han llegado a Casado, dado que afirma que solo los podría haber proporcionado algún organismo público, Rodríguez ha vuelto a recalcar que el Gobierno "no tiene nada que ver".

Incluso ha llegado a decir que "es curioso" que ambas partes enfrentadas esgriman como argumento de autoridad a la Moncloa. En su opinión, esta afirmación forma parte del "espectáculo lamentable" que están ofreciendo a todo el país.

Tampoco ha querido entrar a responder si ante la posibilidad de que se hayan producido irregularidades en la adjudicación de los contratos por la vía de urgencia durante el confinamiento, habría que analizar los realizados en otras administraciones públicas como Ministerios o Comunidades Autónomas.

La Portavoz se ha limitado a poner en valor la ejemplaridad con la que la sociedad, el sector económico y las Administraciones Públicas trabajaron en un momento de "auténtica dificultad" para garantizar los suministros básicos que permitieran al sistema de salud proteger del virus a los españoles.

Por tanto, ha considerado que un "asunto turbio como este", en el contexto de una guerra interna de un partido político, no puede cuestionar la "actitud ejemplar" de toda la sociedad española en los momentos tan duros que se vivieron al inicio de esta crisis sanitaria.