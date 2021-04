El Gobierno presentará en junio la carta de derechos digitales

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha asegurado este jueves que el Gobierno presentará la carta de derechos digitales durante el próximo mes de junio.

Artigas ha señalado, en la IV edición del foro de Ametic 'Artificial Intelligence Summit 2021', que en la carta se contemplarán derechos de la inteligencia artificial, como que no te discriminen algorítmicamente, y derechos vinculados a la 'neurotecnología' y se recogerán principios como el derecho a no dar los datos cerebrales o a no ser aumentado cerebralmente.

El vídeo del día El paro baja en 65.800 personas hasta marzo, su mejor dato en 20 años

"Estamos hablando ya de problemas que la gente ve como futuro, pero que si no se abordan desde el presente, en ese futuro ya no estás a tiempo de tener una segunda vuelta", ha señalado.

Para Artigas, Europa puede marcar una diferencia en cómo se desarrolla la inteligencia artificial respecto a otros países como Estados Unidos y China.

La secretaria de Estado ha señalado la importancia de generar "confianza" en torno a la inteligencia artificial para lo que considera clave la ciberseguridad, para la que el Gobierno reserva una dotación de 500 millones de euros de inversión.

Artigas ha hecho hincapié en explicar el cambio de paradigma que supondrá la digitalización, que se espera que duplique su peso en el PIB europeo en cuatro años, y ha puesto como ejemplo que el 85% de los datos que existirán en la red en 2025 aún no se ha generado.

Asimismo, ha señalado que si la "ejecución" es el único problema que se percibe de los planes para el uso de los fondos europeos, cree que podrá resolverlo.

En eses sentido, ha celebrado el ambiente "positivo" que percibe respecto a la recuperación y ha señalado que en España "levantas una piedra y hay un proyecto" y la dificultad será el "alinear" cien proyectos pequeños para llevar a cabo uno grande.

Artigas ha insistido en que hay que aprovechar la tecnología para "escalar" proyectos y que tengan impactos y se ha mostrado "convencida de que España no va a perder esta oportunidad y va a salir reforzada con un modelo económico más resiliente".

Para ello, ha repasado la importancia de tomar medidas para compensar la brecha digital de conocimiento y de acceso.