El Gobierno prevé contar antes de verano con los borradores del nuevo estatuto de AECID y el del cooperante

El director de la AECID defiende que la cooperación necesita "profesionales bien remunerados y expertos"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Gobierno prevé contar antes de verano con los borradores del nuevo estatuto de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el nuevo Estatuto del Cooperante, previstos en la recién aprobada Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, según ha indicado este martes el director de la citada agencia, Antón Leis.

El titular de la AECID ha comparecido ante la comisión de Cooperación del Congreso, donde ha explicado que ya se está trabajando en los desarrollos normativos previstos en la citada ley, aprobada el pasado mes de febrero con un amplio apoyo parlamentario del que solo se desmarcó Vox.

"Queremos respetar el calendario previsto en la ley", que da un plazo de seis meses, ha indicado Leis, que ha dejado claro que el Gobierno quiere "el mismo proceso participativo" que hubo en la elaboración de la nueva ley, que tiene como principal novedad que fija destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte de 2030.

En este sentido, ha indicado que la idea es que "en junio, o como muy tarde a principios de julio", se pueda contar con los borradores de los reales decretos necesarios para iniciar la fase de consulta pública y conseguir el dictamen del Consejo de Cooperación en aquellos en los que sea necesario. "La aprobación luego se demorará algo", ha admitido Leis.

El titular de la AECID ha explicado que el Ministerio de Exteriores está trabajando en el nuevo estatuto de la AECID, en el de la Personas Cooperantes, así como el real decreto para la creación del nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES, que tomará el relevo al FONPRODE) y el que regulará las ayudas y subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo sostenible y la acción humanitaria.

Según ha precisado, ya se ha completado la consulta previa en lo relativo al Estatuto del Cooperante y al FEDES, mientras que están abiertos los otros dos. "Hemos obtenido muy buenas aportaciones", ha acotado.

REFORMA DE LA AECID

Leis ha dedicado especial atención al estatuto de la AECID, en cual tendrá que incorporar las nuevas funciones que atribuye a la agencia la nueva Ley de Cooperación, y prestará un mayor énfasis a la transparencia, el deber de cuidado del personal y la búsqueda de una mayor eficacia, eficiencia e impacto en sus actuaciones, además de apostar por una mejora en la gestión.

Asimismo, desarrollará la posible adopción de un convenio colectivo propio dentro de la AECID así como mecanismos para la movilidad entre la sede y terreno, con la vista puesta en "una verdadera carrera profesional".

Por otra parte, también ha incidido en el Estatuto del Cooperante, un asunto que ha suscitado el interés de varios de los portavoces, que han encomiado, al igual que Leis, la labor que realizan los cooperantes españoles en todo el mundo. El objetivo, ha dicho, es "consolidar una carrera profesional que sea digna, que sea atractiva y que sea motivadora para las 6.689 personas que representan a España y a la solidaridad de nuestra ciudadanía" en todo el mundo.

La Cooperación Española, ha sostenido Leis, necesita "profesionales, bien remunerados, expertos en sus ámbitos" lo cual requiere "buenos sueldos y buenas condiciones laborales".

En este sentido, ha indicado que se quiere "construir una escalera tanto para el personal funcionario, que tiene un papel fundamental en la agencia, como para el personal laboral", para que este pueda ir escalando, y que además el sistema sea "más poroso" y pueda haber movilidad entre AECID y las ONG.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Tanto la portavoz del PP en la comisión, Paloma Gázquez, como el portavoz de Vox, Víctor Sánchez del Real, han afeado a Leis que haya tardado tanto tiempo en comparecer, ya que ambos grupos habían solicitado su presencia en septiembre de 2021, tras su nombramiento en julio de ese año, y esta no se ha producido hasta ahora. Ambos le han recordado la obligatoriedad del Gobierno a someterse al control parlamentario.

En su defensa, Leis ha dicho que a la comisión han acudido sus superiores, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, y ha ofrecido sus "disculpas" si se cree que su ausencia hasta ahora obedece a su falta de respeto hacia la Cámara.

Por otra parte, ante la extrañeza del PP porque fuera la AECID y no el Ministerio de Defensa quien financió el concierto organizado por el 40 aniversario de la pertenencia de España a la OTAN, Leis ha indicado que no se utilizó dinero destinado a cooperación sino fondos de la partida prevista para la promoción de la cultura española dentro de la agencia.

"Es perfectamente lógico y entra dentro de nuestras funciones", ha recalcado". "Ni un euro de cooperación para el desarrollo sostenible se ha ido para financiar esta actividad", ha añadido, tras explicar que la AECID colabora con todas las embajadas españolas en acción cultural.

Desde Vox, también se ha pedido explicaciones a Leis sobre el desfalco de 5 millones de euros ocurrido en la oficina de AECID en Panamá y sobre las medidas que se están adoptando para evitar que se repita algo así.

Al respecto, el director de la agencia de cooperación ha recalcado que "es un caso aislado, en el que la AECID es el perjudicado y en el que se están desplegando todas las acciones posibles para recuperar los fondos y depurar responsabilidades". "Es un hecho lamentable y que nos preocupa pero tenemos que dejar actuar a la justicia y a los órganos competentes", ha aseverado.

Desde el Gobierno se han venido adoptando medidas de control y se quiere crear puestos de jefes de administración en las oficinas de la agencia ocupados por personal funcionario dentro de la reforma de la AECID, ha indicado.

Leis ha aprovechado para pedir a Vox que no utilice este caso aislado para "estigmatizar a la cooperación o a sus trabajadores". "Tenemos una de las cooperaciones más profesionales y más sólidas del mundo y me gustaría que no se utilice este hecho puntual para trasladar un mensaje de duda", ha rematado.