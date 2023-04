El Gobierno prevé una temporada de verano "extraordinaria" y con "buenos datos de ocupación"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha destacado que las perspectivas turísticas para la temporada de verano en España son "extraordinarias" y con "buenos datos de ocupación".

Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa 'La Hora de La 1', recogida por Europa Press, en la que también ha valorado la campaña de Semana Santa como "extraordinaria", con "incluso algunas de las comunidades autónomas con el 100% de ocupación", resaltando que "ha sido un turismo que no genera conflicto, que no genera tensión y que sí genera riqueza".

"No nos limitamos exclusivamente a contar turistas, no es la política de este gobierno, sino que precisamente la política es trabajar para tener un turismo y un destino a la vanguardia en el mundo y que eso pueda aportar riqueza no sólo en el ámbito económico, también en el cultural en el social", ha añadido.

En este sentido, Gómez ha reinvindicado que esta es la línea en la que se está trabajando el Gobierno y cuyo objetivo es que "España siga siendo referente en el ámbito turístico pero a su vez en el cultural y social".