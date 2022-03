El Gobierno "prohíbe" despedir por causas relacionadas con la subida de los precios energéticos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Plan Nacional de Respuesta a la Guerra aprobado este martes por el Consejo de Ministros prohíbe el despido para las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La primera de las prohibiciones, la de despedir si la empresa ha recurrido a un ERTE, ya se adoptó en la pandemia. Ahora se añade una nueva prohibición: el despido estará injustificado por causas que tengan que ver con el encarecimiento de la energía.

Díaz ha señalado que las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y ha advertido a los empresarios de que, habiendo mecanismos como los ERTE, "no hay que despedir" trabajadores.

"Tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el mecanismo RED para que esto no se produzca. No tiene sentido recurrir a un ERTE si luego la vocación de los empleadores es despedir (...) No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir", ha enfatizado.

2.700 MILLONES PARA LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES Y JÓVENES

La ministra ha avanzado además que el Consejo de Ministros ha aprobado medidas destinadas a la empleabilidad de jóvenes y mujeres por más de 2.700 millones de euros, que "se sustanciarán" con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del próximo 6 de abril.

Además, ha anunciado que el Gobierno español, con carácter inmediato, ratificará el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleadas de hogar. "España tiene la obligación de cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo", ha indicado la ministra, que ha añadido que la ratificación del convenio "está en la antesala del Ministerio de Exteriores" para ser dirigido a las Cortes.

Para Díaz, el Plan de Respuesta a la Guerra es una de las normas "con mayor ambición" desplegadas hasta ahora en España. "De esta crisis vamos a salir juntas", ha destacado la ministra, que ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía pese al "miedo y las turbulencias" que genera la situación actual.