El Gobierno rechaza una crisis en su seno a pesar del rechazo de ministros de Podemos a enviar armas a Ucrania

Sostiene que el tipo de armas ofensivas que enviará España aún no está decidido y será la UE quien lo determine

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha rechazado este miércoles que exista una crisis en el seno del Ejecutivo tras el anuncio realizado por el presidente, Pedro Sánchez, de enviar armas a Ucrania. Fuentes de Moncloa sostienen que hay "unidad" en el Ejecutivo a pesar de que algunos ministros de Podemos se hayan mostrado en contra de esta decisión.

De este modo, han señalado que las críticas al anuncio del presidente se han realizado en nombre de Podemos y que en el Gobierno hay "unidad" pese a que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha posicionado en contra de esta medida al considerar que no es eficaz para resolver el conflicto con Rusia. Una posición que también ha mantenido el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

En este sentido, fuentes de Moncloa argumentan que este cambio de posición del presidente del Gobierno se ha dado para buscar "unidad en todas las fuerzas políticas" en España. Sin embargo, han restado importancia a las discrepancias surgidas desde su socio de Gobierno. "Han hablado en nombre de Podemos, el Gobierno está unido", han apuntado.

En la misma línea han indicado que la comparecencia del presidente buscaba ofrecer la "unidad" a los grupos con el objetivo de mostrar una postura común desde España y a su juicio "lo ha conseguido".

SÁNCHEZ DIJO QUE HABÍA ESCUCHADO AL PP

Sánchez ha acudido este miércoles al Pleno monográfico sobre la guerra de Ucrania en el Congreso con el anuncio de que había cambiado de opinión y de que, en contra de lo que había anunciado hace dos días, España finalmente sí apoyará con armas a la resistencia ucraniana.

El presidente ha defendido desde la tribuna que el cambio de criterio se ha producido tras escuchar las críticas que desde la oposición se ha había hecho a esta decisión, en concreto desde el PP, "poniendo en cuestión el compromiso de España".

"Les escuché y revisamos esa posición para que no hubiera ninguna duda de dónde está España", ha señalado, reconociendo que "había una parte de la ciudadanía, no menor, que ustedes representan legítimamente que pueden haber pensado que no estábamos donde estamos".

Quien sí ha trasladado su apoyo a Sánchez en esta decisión ha sido la vicepresidenta segunda y líder del espacio confederal en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que Sánchez cuenta con "todo el apoyo" sobre este punto. Además ha recalcado que estaban informados del anuncio que hizo el presidente.

TIPO DE ARMAS QUE SE VAN A ENVIAR

Por otro lado, respecto al tipo de armas que España va a enviar a Ucrania, desde Moncloa han señalado que primero se debe analizar qué tipo de armamento puede ser "útil" y que esto lo va a decidir la Unión Europea.

Así, han afirmado que en función de las necesidades se enviarán los tipos de armamento que corresponda y que lo que envíe España dependerá de lo que ya ha sido identificado por la UE, que se decidió el pasado sábado en la reunión de ministros de Exteriores.