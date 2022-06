El Gobierno replica al Govern que la Comisión Bilateral no estaba convocada para este julio

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha replicado a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado no se había convocado para este mes de julio y que le corresponde al Govern convocarla.

Lo han argumentado fuentes del Gobierno a Europa Press después de que este jueves Vilagrà haya dicho que el Govern rechaza que la Comisión Bilateral se celebre en julio porque "no hay ningún traspaso importante sobre la mesa".

La Bilateral se reúne dos veces al año --ya se reunió en agosto del año pasado y en febrero de 2022-- y Vilagrà ha afirmado que tocaba que se reuniera en julio pero que la Generalitat no la convocará ante la falta de confianza que, según ella, el Govern tiene en el Gobierno tras el caso de espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus.

"No lo haremos porque no hay ningún traspaso importante sobre la mesa. No hay ningún elemento importante sobre la mesa. No queremos hacer más una Bilateral sobre la estación metereológica del Turó de l'Home", ha asegurado, y ha afeado que, a su juicio, los resultados de la Comisión Bilateral hasta ahora han sido escasos.

Las fuentes del Gobierno han defendido que esta reunión no estaba convocada para el mes de julio ni estaba previsto que se fuera a reunir antes del verano, y han señalado que la Generalitat puede convocarla en cualquier momento hasta final de año.