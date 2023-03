El Gobierno reprocha a Feijóo su fotografía con un narco y le pide que explique si cobra sobresueldos

La portavoz dice que le produce "asco" el caso de Tito Berni pero sostiene que el PSOE actúa con contundencia y el PP no

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha cargado este lunes contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha reprochado su fotografía en el yate del narcotraficante Marcial Dorado, además de pedirle que aclare si cobra sobresueldos de su partido. De este modo, ha defendido que PSOE y PP no actúan igual ante casos de corrupción, pues a su juicio los socialistas actúan con contundencia y el PP no.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones al ser cuestionada sobre la situación del caso 'Mediador' y en particular por el posible registro del despacho del ya exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los principales involucrados en la presunta trama de corrupción. Además ha asegurado que le produce "asco" los comportamientos de la trama que se han conocido, que incluyen fiestas con prostitutas y consumo de drogas.

En declaraciones a Telecinco, ha señalado que no puede dar detalles sobre el registro del despacho y se ha limitado a mostrar la confianza del Gobierno en la Policía y en los jueces. Espera, por tanto, que se cumplan "todos los procedimientos que implican este tipo de actuaciones", según ha trasladado. Además, ha afirmado que comparte el sentir de la ciudadanía hacia este asunto, a su juicio de "reprobación y asco".

A renglón seguido, sin embargo, ha querido dejar claro que PP y PSOE no son iguales y no actúan del mismo modo ante casos de corrupción. Rodríguez ha defendido que su partido ha reprobado y expulsado a quienes han participado de este asunto y ha recriminado al PP que no haga lo propio en casos que afectan a su filas. "No pueden decir lo mismo otros partidos políticos", ha señalado.

IMPEDIMENTO PARA ESTAR EN LA VIDA PÚBLICA

En este punto ha cargado contra Feijóo al indicar que "veraneaba y compartía yate con un narcotraficante", en referencia a Marcial Dorado, un hecho que para la portavoz del Ejecutivo es "tan reprobable" como el caso del diputado Fuentes Curbelo.

Así ha indicado que la responsabilidad pública implica ejemplaridad y este tipo de comportamientos, en referencia a Feijóo "impedirían a alguien seguir participando en la vida pública" en cualquier país europeo, ha lanzado.

En la misma línea ha reclamado al líder de la oposición que aclare si está recibiendo sobresueldos o patrimonio por parte de su partido pues Feijóo "tiene la obligación de cumplir con las normas de la Cámara" y dar explicaciones, ha asegurado.

Por otro lado, Isabel Rodríguez también ha acusado al PP de no actuar con contundencia ante los corruptos, recriminando que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que también es senadora del PP, siga ocupando su escaño de parlamentaria cuando tiene que explicar "de dónde sacó 12 millones de euros" de su patrimonio.

Finalmente, ha vuelto a reprochar a Feijóo que el exmnistro del Interior, Jorge Fernández Díaz --para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión-- siga militando en las filas del PP pese a estar involucrado en la trama 'Kitchen' que presuntamente utilizaba medios del Estado para tapar la corrupción, según ha remarcado.

"Yo no quería referirme al 'y tú más'. Me refiero al 'y yo distinto'. Es que el Partido Popular no actúa con la contundencia que lo hace el PSOE", ha insistido.