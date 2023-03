Gobierno reprocha a Moreno que tilde de 'romería' la visita de ministros a Andalucía: "Vienen a explicar proyectos"

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reprochado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya criticado las visitas a Andalucía de los ministros del Gobierno de España tildándolas de 'romería' cuando vienen a "explicar avances, proyectos y realidades" que conciernen a la comunidad.

En un desayuno coloquio organizado por la cadena SER, la ministra ha asegurado que ella lo tiene claro y es lo que ha intentado hacer durante este encuentro: "explicar avances, proyectos y realidades". Además, ha indicado que "el resto de compañeros hacen igual".

Asimismo, ha señalado "lo absolutamente imprescindible" que es la colaboración y la cooperación institucional. "Yo creo en esta cooperación y en la debida cortesía y respeto institucional", ha apuntado Sánchez, que, si bien, cree que "también hay que poner los puntos sobre las íes cuando se le acusa al Gobierno socialista de perezoso o cuando el Gobierno del PP va a Europa a hablar mal de la gestión que realiza el Gobierno central de los fondos europeos"

En este punto, ha señalado, teniendo en cuenta "lo que dice la Cámara de Cuentas, que la comunidad autónoma "no ejecuta en tiempo y forma los fondos europeos". Y ha subrayado que es una obligación del Ejecutivo nacional recordar que si no se ejecutan estos fondos, "se pueden perder", algo que entiende "no se puede permitir" Andalucía.

"Cada uno calibra el tono de sus intervenciones. Desde luego decir que los ministros vienen en romería a Andalucía, en fin. Si quiere que no vengamos que lo diga Moreno", ha advertido, aunque ha insistido en que "vienen a dar buenas noticias" porque "piensan en el interés general".

Asimismo, la ministra ha criticado que se afirme que el Gobierno central "ataca a unos territorios y coloca alfombras rojas para otros" cuando, a su entender, el Ejecutivo central "cohesiona" y ha apuntado que, en esas críticas, lo que se denota es "una falta de gestión desviando las responsabilidades propias".

"Es radicalmente falso que el Gobierno castiga a los andaluces o que los abandone a su suerte. Al contrario, apostamos por su desarrollo y futuro", ha señalado recordando la designación de Sevilla como capital de la Agencia Espacial Española o a Córdoba como base logística del Ejército de Tierra. "No es casualidad", ha apuntado.

Así, ha afirmado que "castigar a Andalucía es otra cosa". En concreto, "es despedir a profesores, cerrar aulas rurales, subir el precio de los comedores, ampliar las listas de sanidad o privatizar la sanidad pública mientras se presume de bajar impuestos a los que más tienen".