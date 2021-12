El Gobierno "reprueba" cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo tras el apoyo de dirigenes de Bildu a Mikel Antza

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado hoy que el Ejecutivo "reprueba" cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo, aunque ha asegurado que no puede valorar lo ocurrido hoy en los Juzgados de San Sebastián cuando varios miembros de Sortu o EH Bildu han ido a acompañar al exjefe de ETA 'Mikel Antza' cuando iba a declarar por su presunta implicación en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995.

La ministra ha admitido que no ha seguido la información de lo ocurrido, pero ha querido manifestar el apoyo del Gobierno "del lado de las víctimas" y ha querido agradecer también el esfuerzo realizado durante todos los de democracia para que hoy se lleven ya "10 años sin violencia" por parte de ETA y se pueda "vivir en paz" en España.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que el posicionamiento del Gobierno "ante cualquier acción de enaltecimiento del terrorismo es reprobarla". "No añado nada más a esta cuestión porque no la he seguido y no la puedo valorar", ha recalcado.

La ministra respondía así al ser preguntada por el hecho de que una treintena de dirigentes de Sortu --entre los que se encontraba Rufi Echevarrí-- y EH Bildu, el partido que ha apoyado los Presupuestos del Gobierno para 2022, hayan esperado al ex dirigente de ETA Mikel Antza en las puertas de los Juzgados. Portaban una pancarta en euskera en la que se podía leer: "Solución y paz, Mikel Albisu con nosotros".

Mikel Antza, que ha declarado por videoconferencia en la Audiencia Nacional desde los Juzgados de San Sebastián, ha quedado en libertad con la prohibición de salir de España.

Durante su comparecencia, Antza ha negado su participación en el crimen de Ordóñez. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Rubén Múgica, ha pedido "esfuerzos redoblados" para condenar a quienes "fueron jerarcas y capos de la banda organización criminal".

Posteriormente, se ha celebrado una vistilla para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Dignidad y Justicia, que alegó un "muy alto riesgo" de que el imputado se diera a la fuga.

A través de un auto, la Audiencia Nacional ha prohibido al ex jefe de la organización terrorista salir de territorio nacional sin autorización judicial y ha determinado la retirada de su pasaporte en el plazo de 24 horas. En caso de que carezca de él, no podrá obtener un nuevo documento.

También le reclama la designación de un domicilio en España y de un teléfono de contacto permanente, donde se le puedan entregar las notificaciones y ser citado.

En este sentido, le ha advertido de que el incumplimiento de estas medidas y la incomparecencia del investigado a cualquier llamamiento judicial que se practique, sin causa justificada, podría suponer la revocación de esta situación de libertad y la determinación de su ingreso en prisión provisional.