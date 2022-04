El Gobierno no respalda que Usansolo se escinda de Galdácano (Vizcaya) en un nuevo municipio porque "no cumple la ley"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y protavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado el rechazo del Ejecutivo a que el núcleo urbano de Usansolo se constituya como un nuevo municipio escindiéndose de la localidad de Galdácano (Vizcaya) porque, según ha defendido, no cumple la ley, aunque ha animado al PNV a contribuir al diálogo promoviendo el cambio de las normas.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PNV Mikel Legarda ha recordado que los ciudadanos de Usansolo ya han votado en tres ocasiones a favor de esta escisión del municipio de Galdácano.

En este contexto, ha explicado que el Parlamento foral de Vizcaya modificó la normativa territorial sobre demarcaciones municipales requiriendo para un nuevo municipio núcleos de población territorialmente separados, recursos suficientes y que superen los 2.500 habitantes.

Sin embargo, la Ley estatal apunta a un núcleo de población superior a 5.000 habitantes para que se pueda constituir como municipio, aunque el diputado del PNV ha previsto que para el año 2033 Usansolo pueda superar esa cifra de habitantes, que actualmente está en 4.600 aproximadamente.

¿EL GOBIERNO SERÁ UN OBSTÁCULO?

Al hilo, Legarda ha cuestionado a la ministra si el Ejecutivo de Pedro Sánchez será un "obstáculo" a la demanda de la ciudadanía de Usansolo, aludiendo a las consultas aprobadas, recurriendo a los tribunales o "respetará la voluntad de la norma foral de Vizcaya"?.

A este respecto, Isabel Rodríguez ha defendido que el Gobierno "no puede respaldarla" alegando que el núcleo urbano de Usansolo no cumple los requisitos de habitantes para constituirse como nuevo municipio, recurriendo también a unas declaraciones de un dirigente del PNV en las que aseguraba "que no se generasen falsas expectativas".

Es más, la ministra ha reivindicado que el Ejecutivo es "más de unir que de segregar", aunque respetan todas las posiciones. "Al margen de nuestras consideraciones, la posición del Gobierno no puede ser otra que la marca la ley", ha añadido.

Ante esto, el diputado del PNV ha salido en defensa de las normas forales, como la de Vizcaya que establece el umbral en 2.500 habitantes, asegurando que nunca han sido recurridas, mientas que la ministra le ha replicado que su voluntad de diálogo es "infinita" y "solo tiene un límite, el cumplimiento de la ley".

No obstante, le ha conminado a contribuir a los cambios de las normas en la sede legislativa.