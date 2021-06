El Gobierno y sus socios rechazan que Sánchez explique la próxima semana ante el Congreso la crisis con Marruecos

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces del Congreso ha rechazado este martes la petición del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca la próxima semana ante el Pleno de la Cámara para explicar la última crisis con Marruecos, una solicitud que el PSOE y Unidas Podemos han frenado con el apoyo de los partidos que facilitaron la investidura del jefe el Ejecutivo.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha calificado de "gravísimo" que esta comparecencia no haya salido adelante y que Sánchez "considere que el Congreso sólo es un sitio para convalidar decretos".

"Una cosa es que quiera silenciar a su partido, pero no puede silenciar a la soberanía nacional", ha insistido Gamarra, incidiendo en que Sánchez debe dar explicaciones, máxime después de que Marruecos haya "desmentido" la versión oficial del Ejecutivo al vincular la última crisis con la posición del Gobierno sobre el Sáhara.

"La crisis sigue ahí, se está agudizando y requiere una respuesta de Estado que el Gobierno no está llevando a cabo", ha apostillado la portavoz 'popular', acusando también al Gobierno de "pisotear el poder legislativo" al no haber comparecido tampoco para hablar de los indultos a los condenados por el 'procés' o no haber convocado el Debate sobre el estado de la Nación.