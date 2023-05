El Gobierno y sus socios rechazan la reforma "electoralista" del CGPJ propuesta por el PP: "Es una tomadura de pelo"

Solo Ciudadanos anuncia su apoyo a la iniciativa 'popular' y Vox muestra su escepticismo: "No son creíbles"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios han rechazado este martes en el Pleno del Congreso la proposición de ley del PP para cambiar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una iniciativa que han tachado de "electoralista, falsa y oportunista".

En el debate, el PSOE y Unidas Podemos han criticado a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, al que han reclamado que desbloquee la renovación del órgano de gobierno de los jueces y que no pretenda "empezar la casa por el tejado". "Son prisioneros de su miedo: quieren controlar la Justicia por si un día acaban en ella", ha espetado el diputado socialista Francisco Aranda.

Durante la presentación de la proposición no de ley, la diputada 'popular' María Jesús Moro ha pedido a la Cámara Baja el apoyo a una reforma "que es un clamor imparable" y que nace "de una exigencia de las instituciones europeas". Su idea es que, de los 20 miembros del CGPJ, 12 sean elegidos entre todos los magistrados de la carrera judicial en España sin intervencionismo de los partidos.

"No partimos de cero o de una ocurrencia del PP. No hay razón alguna que puedan esgrimir los grupos que consideren urgente recuperar el timón de la independencia judicial", ha defendido Moro, que ha incidido en que esta reforma es una "responsabilidad inaplazable" para garantizar la imparcialidad de la Justicia.

A su juicio, "urge alcanzar un nuevo consenso que profundice en el marco jurídico de fortalecimiento" de los "pilares democráticos" y que vaya "en la línea de lo que vienen reclamando el grupo GRECO y el comisario europeo de Justicia". "Línea que también han marcado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha apostillado.

EL PSOE CREE QUE ES "EL COLMO DE LA DESFACHATEZ"

Desde el PSOE replican que la proposición "carece de fundamentos" como para respalda "un cambio tan importante", pues subrayan que primero el PP debe cumplir con la Constitución y "renovar" el CGPJ. "Son ustedes, el PP, ahora que no están gobernando, los que bloquean la Justicia. Es el colmo de la desfachatez traer esta reforma. El problema de raíz es su concepción patrimonialista de la Justicia, el poder y de España. Creen que es suya", ha criticado Aranda.

Por su parte, el presidente del grupo de Unidas Podemos Jaume Asens ha calificado la propuesta del PP de "tomadura de pelo". "Es un chantaje", ha sostenido, reconociendo que, con todo, "existen argumentos para defender una reforma del modelo". "Lo que no es pertinente", ha aclarado, es que el principal partido de la oposición mantenga "caducado" el CGPJ.

"Que vengan a esta Cámara y se presenten como demócratas defensores de la Constitución y de la independencia judicial es un acto de puro cinismo y pura hipocresía", ha continuado Asens, que ha aseverado que el PP es un partido que "ha utilizado las instituciones para financiarse ilegalmente".

Es por eso, ha añadido, que los 'populares' son "la auténtica amenaza" para la Carta Magna y la independencia judicial. Por todo ello, ha pedido al resto de partidos que "tengan presente" que el órgano de gobierno de los jueces no va a ser renovado "de la mano de quien le sostiene como rehén". "Su estrategia es ganar tiempo para llegar a elecciones y, si las ganan, renovar con mayoría absoluta órgano gobierno de los jueces", ha zanjado.

BILDU HABLA DE "CORTINA DE HUMO"

La diputada de ERC Carolina Telechea, por su parte, ha criticado que el PP haya mostrado su inquietud por la independencia de los jueces. "No lo han descubierto ahora. Parece que cuando las mayorías les son favorables no les preocupa tanto", ha afirmado, para después dirigirse a la bancada socialista.

"¿Por qué antes el PP no era el partido que ahora dicen que es corrupto e incumplidor? ¿Por qué les critican ahora, por interés partidista o convicción democrática sobrevenida?", les ha cuestionado, añadiendo que "quizás" los 'populares' y el PSOE no sean "tan distintos en este punto".

"Señorías del PP: no cuela", ha señalado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que ha criticado que la formación haya utilizado las palabras del comisario europeo de Justicia en forma de "chantaje o cortina de humo".

En este contexto, Iñarritu ha apuntado que "a esta altura de la película cualquier estratagema se convierte en mero chiste". "Llevan más de cuatro años y medio colaborando para que se incumpla la Constitución. ¿Por qué no quieren renovarlo? Precisamente porque lo controlan. Cuando hablan de independencia judicial la verdad es que buscan todo lo contrario", ha lamentado.

UNA "FARSA" QUE EL BNG CONSIDERA "INDECENTE"

Desde el PNV su diputado Mikel Legarda ha dejado claro que no comparten "el orden de factores" planteado por el PP. A su juicio, primero debería afrontarse la renovación del propio CGPJ y después "iniciar un diálogo para en su caso reformar el actual sistema de nombramientos".

La formación jeltzale explicado que no apoyarían la propuesta del PP "sin perjuicio de estar abiertos al diálogo" para acometer de una vez "la renovación" del órgano de gobierno de los jueces "de conformidad con la legislación vigente".

El diputado del BNG, Nestor Rego, ha afirmado que su formación no colaboraría en la "farsa" planteada por el PP, que ha presentado una iniciativa que a su juicio no llega ni a "sarcasmo". "Es indecente. Un partido que bloquea la renovación del CGPJ precisamente porque lo controlan. Un partido que no pocas ocasiones manipuló la Justicia para favorecer sus intereses casi siempre espurios", ha añadido.

Por su lado, el diputado del PDeCAT Genís Boadella ha sostenido que el debate planteado por los 'populares' es "interesante", aunque ha pedido no olvidar que llega en plena campaña electoral. "Creo que el PP sabe tanto como yo que esto no va a salir bien", ha opinado, apuntando que tampoco es de recibo la postura del PSOE. "A uno le da la sensación que le viene bien no corregir esto y usar la cantinela habitual de el PP es muy malo", ha apuntado.

VOX: SE ACUERDAN AHORA QUE HAY CAMPAÑA

En su intervención, del diputado de Vox Javier Ortega Smith se ha preguntado por qué presenta ahora el PP esta reforma. "Porque estamos a diez días de las elecciones, en el final de la legislatura y en un momento de huelga en el ámbito judicial", se ha contestado, criticando que el partido justifique la propuesta asegurando que es Europa la que la exige.

Para Ortega Smith la iniciativa es necesaria en tanto que "tenga como objetivo la independencia del poder judicial". "Pero ustedes no son creíbles", le ha espetado al PP, al que se ha dirigido como "el partido de las propuestas y las promesas incumplidas". "Dicen una cosa en campaña o en la oposición, como ahora, y hacen una cosa muy distinta cuando se encuentran en el Gobierno", ha añadido.

Sólo Ciudadanos ha anunciado expresamente su apoyo a la iniciativa del PP. "Pero me permitirá que sea escéptico con que ustedes vayan a acometer de verdad estar reforma o a mantenerse en este sistema aprovechándose de él", ha opinado el portavoz adjunto, Edmundo Bal.

Tras reconocer que provoca "vergüenza o hastío" tener que subirse a la tribuna para hablar "de algo tan claro como que la dirección del CGPJ" tenga que ser elegida mayoritariamente por los jueces, ha lanzado también un dardo a los 'populares': "El PP con esto es el partido de Tarso, se cae del caballo y ve la luz y dice: 'Uy, la independencia del Poder Judicial'. Hace cuatro días estaban repartiendo el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas* con su consentimiento. Claro* ¿de qué se quejan? Esto de verdad tiene mucha hipocresía", ha criticado.