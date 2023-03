El Gobierno tranquiliza al sector ante la incertidumbre por el plan sobre la pesca de arrastre

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La secretaría general de Pesca, Isabel Artime, ha mandado un mensaje de tranquilidad al sector pesquero ante la incertidumbre generada tras la publicación por parte de la Comisión Europea (CE) del plan de acción que pretende eliminar la pesca de arrastre en el 20% de las aguas de los Estados miembros para 2024, en una reunión que ha mantenido Artime con representantes del sector del Cantábrico y Noroeste.

En este sentido, la secretaría de Pesca ha asegurado que el contenido del plan no es vinculante y consiste en propuestas que serán discutidas en las instituciones comunitarias antes de poder ser una proposición legislativa. Además, Artime ha confirmado que no comparte el enfoque del plan por no "ser equilibrado" al no haber tenido "debidamente en cuenta la dimensión socioeconómica de la actividad pesquera".

Por ello, Artime ha reconocido el papel del sector como "garante del abastecimiento alimentario y como vertebrador del desarrollo económico de las comunidades costeras en las que se asienta".

La secretaría de pesca también ha informado a los representantes sobre las medidas de mitigación para reducir las capturas accesorias de cetáceos planteadas en el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés).

Así, Artimes ha señalado que la base para la toma de decisiones debe ser el mejor conocimiento científico, al igual que hay que valorar las repercusiones socioeconómicas de los informes científicos.