Gobierno valenciano traslada al Gobierno su "malestar" por los "cambios" respecto al trasvase

Afea al Gobierno que el texto trasladado al Consejo de Estado "no es el que aprobó el Consejo del Agua" sino "otro"

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha trasladado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el "malestar" del gobierno valenciano ante los "cambios" entre el acuerdo aprobado por el Consejo del Agua y el texto remitido por el Gobierno al Consejo de Estado, y ha recalcado que "evidentemente" lo trasladado a este último "no es lo que se aprobó" en el Consejo del Agua, sino "otro texto".

Navarro, en declaraciones tras el encuentro, ha reclamado al Gobierno "volver al acuerdo y el consenso" y ha indicado que el objetivo del Consell es "repetir el diálogo y la reivindicación" de la concentración de este miércoles con el propósito de "volver al consenso que supone el equilibrio entre la sostenibilidad y garantizar el agua suficiente para nuestra agricultura".

Preguntada por las últimas manifestaciones de la ministra Teresa Ribera, la consellera ha recalcado que "evidentemente" lo trasladado al Consejo de Estado "no es lo que se aprobó" en el Consejo del Agua, sino que es "otro texto". "Solo hubo un texto que se sometió a votación y no fue ese el que se ha trasladado", ha denunciado.

En esta línea, ha rechazado que la finalidad de la concentración de este miércoles fuera contra la obligación de establecer un caudal ecológico, y ha subrayado que la posición del gobierno valenciano es "la contraria", puesto que se pretende que el caudal se determine "acorde con la realidad del río".

Para Navarro, "no tiene sentido hacer una inversión para mejorar el río y después que sí o sí el caudal se aumente". Por ello, ha apostado por que cada año se determine, "según el estado del río, si se ha de subir o no" el caudal ecológico del mismo.

Así, ha recalcado que en el Consejo Nacional del Agua "todos votaron" la disposición adicional en concreto que afecta al trasvase Tajo-Segura, y ha precisado que "la gran mayoría" a favor, por lo que ha defendido que "es la que se ha de mantener".

En cuanto a la posición de la Generalitat Valenciana al respecto, ha precisado que se han presentado ya las alegaciones al Consejo de Estado y ha expresado su deseo de que el organismo "obligara a volver al texto aprobado" por el Consejo Nacional del Agua.

Paralelamente, ha indicado que el gobierno valenciana estudia también "las siguientes acciones" para "garantizar los intereses de la agricultura valenciana, que es la de toda Europa porque es la nevera de Europa, junto a Almería y Murcia".

"Se habla mucho de cuidar el campo pero eso también es acciones como esta, garantizar que llegue el agua suficiente para los regadíos", ha subrayado la consellera, que ha defendido que el gobierno valenciano "sí que hace los deberes" al respecto con inversiones para reutilización de agua, "no como Madrid, que no depura sus aguas", lo que "afecta a la calidad del agua del Tajo". "Si se invierte en calidad del agua, lo normal es que después no sea necesario aumentar el caudal", ha zanjado.