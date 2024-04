El Gobierno valora denunciar el incumplimiento de la Ley de Publicidad Institucional como medida antibulos

Sánchez pone el foco en los "pseudomedios" y señala a gobiernos de PP y Vox de no cumplir esta norma

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno contempla denunciar ante la Justicia el incumplimiento de algunas administraciones públicas de la Ley de Publicidad Institucional como una de las medidas contra la desinformación y los bulos anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Es una medida que desde luego se puede valorar", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, al ser interrogada directamente por este punto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa.

La portavoz ha sido cuestionada en estos términos, después de que Sánchez pusiese el foco en los "pseudomedios" de comunicación, "digitales y páginas web", según los calificó, que a su juicio esparcen bulos y forman parte de lo que consideran "maquinaria del fango".

Aunque el presidente aún no ha concretado qué medidas contempla para combatir los bulos y desinformación que denuncia, ya ha deslizado por donde pasan sus planes al poner en duda que se cumpla la Ley de Publicidad Institucional y al señalar que estos "pseudomedios" suelen estar financiados por gobiernos autonómicos y locales de PP y Vox y por determinadas empresas.

Sánchez ha puesto sobre la mesa este tema, como parte de una estrategia de "regeneración democrática" que considera impresicindible llevar a cabo, según indicó después de pasar cinco días de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno que han mantenido al país y al Gobierno en vilo ante una posible dimisión que finalmente no se llevó a cabo.

UNA CAUSA NACIONAL PARA TODA LA LEGISLATURA

No obstante, el Gobierno parece no tener prisa en aterrizar estas ideas en medidas concretas, y este martes Alegría ha señalado que este debate "público y social" ya está abierto y no se va a resolver "en dos días". Por el contrario señala que tienen "toda la legislatura por delante" para abordarlo y analizarlo con "serenidad y con sosiego". Fuentes del Gobierno incluso sostienen que Sánchez ha abierto una "causa nacional" con este asunto.

El planteamiento que hace el presidente Sánchez es que esto va más allá de su caso particular, ya que se tomó estos días de reflexión después de que un juez abriese diligencias ante una denuncia presentada por Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez. Esa denuncia, según reprochan desde el Gobierno está basada en informaciones de prensa "no contrastadas".

En este sentido, Alegría sostiene que en este debate no solo está implicado el Gobierno sino también los partidos políticos, el Congreso de los Diputados o los medios e incluso ha pedido al PP y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que plantee sus propuestas. No obstante, añade que el Gobierno también va a trasladar las suyas.

"SATISFACCIÓN" POR LA CONTINUIDAD DE SÁNCHEZ

Respecto al ambiente que se ha vivido este martes en el Consejo de Ministros --el primero después de la carta de Sánchez a la ciudadanía la amenaza de dimisión y la decisión final de quedarse-- dice que fue muy "elocuente" el "grito de alegría" que se escuchó desde el interior de La Moncloa en el momento que Sánchez confirmó que se quedaba.

La portavoz dice que ha habido "satisfacción" al comprobar que se quedaba, al ser cuestionada por la situación generada por Sánchez en la que durante varios días ni los propios ministros conocían los planes del presidente.