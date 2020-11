Gobierno Vasco aboga por una memoria "para la convivencia y la cohesión" en Euskadi

Apuesta por el acercamiento de presos y cree que, si ETA hiciera una "autocrítica sincera y total", habría "un nuevo escenario"

El viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, ha abogado este lunes por una memoria "para la convivencia y la cohesión" en Euskadi, sin que se "pase página". Además, ha apostado por el acercamiento de los presos a cárceles cercanas a sus domicilios, y ha considerado que, si ETA realizara "una autocrítica sincera y total" de lo "injusto" de sus atentados, habría "un nuevo escenario" en este sentido.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Rodríguez ha recordado que este martes el Gobierno Vasco celebrará el Día de la memoria con el lema de 'Atzera begiratu aurrera jarraitzeko-Mirar atrás para construir el futuro'.

A su juicio, "suele haber una reacción natural después de un periodo de experiencias violentas, en la que parece que lo que pide el cuerpo es olvidar, pasar página, pero está demostrado que eso es cerrar heridas en falso".

"Lo que necesitamos es lo contrario: memoria de lo pasado, con un objetivo, para la convivencia y la cohesión. "La memoria se puede utilizar también como arma arrojadiza, como instrumento de odio, de venganza. Ese no es nuestro modelo", ha explicado.

El viceconsejero ha recordado que unos 30.000 jóvenes vascos "han conocido, en primera persona", los testimonios de las víctimas a través de programas en las aulas, y ha considerado que tienen un "efecto transformador". "Lo que queremos es seguir mirando hacia atrás, en el caso de los jóvenes, para saber, para conocer, y que eso sirva para no olvidar y, sobre todo, para no repetir", ha añadido.

José Antonio Rodríguez Ranz ha señalado que "el libro de la memoria y vulneración de derechos en Euskadi tiene que ser único, pero tiene que tener capítulos diferentes", con el primero dedicado a "la sinrazón de la violencia generada por ETA".

En este sentido, ha recordado que, durante las últimas décadas, la banda "ha supuesto la mayor vulneración de derechos en este país". No obstante, ha apuntado que "ese no puede ser el único capítulo del libro". "Estamos escribiendo ahora ese libro y, en el momento en el que lo acabemos, tenemos que leer todos todos los capítulo, no solo el que nosotros queremos o el que más nos gusta", ha indicado.

A su juicio, hay que conocer también "las experiencias de los otros, el dolor de los unos y los otros", para, después, "sacar conclusiones, que quiere decir: mirando al pasado, deslegitimación radical de la sinrazón de la violencia y autocrítica".

Rodríguez Ranz ha afirmado que él quiere estar "cerca, acompañando, escuchando y empatizando con las víctimas del terrorismo de ETA y con las víctimas de otras expresiones violentas". "De la mano de ETA se ha producido la mayor vulneraciones de derechos de este país, pero creo que ese no es el único capítulo, que ha habido otras violaciones de derechos y que hay otras víctimas", ha indicado.

A su juicio, "no hay víctimas de primera ni de segunda, hay víctimas de un terrorismo que fue la mayor vulneración de derechos (la de ETA), y hay víctimas de otras manifestaciones violentas que también han sido violaciones de derechos". "Todas me tendrán a su lado", ha asegurado.

Preguntado por si ha visto 'Patria', ha respondido que ha leído el libro, y ha dicho que "bienvenidas sean todas las iniciativas que van en la dirección de una memoria inclusiva, sin exclusiones, abierta, empática, crítica y ética".

El representante del Gobierno Vasco cree que "debe haber una autocrítica sincera de parte de ETA por el uso de la sinrazón de la violencia en este país".

José Antonio Rodríguez Ranz espera que en 2021 habrá una Ley vasca de Memoria Histórica, pero, aunque la considera "un paso muy importante", ha llamado a "no sacralizarla". También ha aludido a la de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política, para señalar que "el trabajo es arduo, complicado y se trabaja poniendo toda la carne en el asador".

"Todavía pasarán algunos meses hasta que podamos adoptar las primeras resoluciones, pero es un camino sin retorno. Durante estos cuatro años vamos a avanzar muy significativamente en ese reconocimiento", ha apuntado.

POLÍTICA PENITENCIARIA

El viceconsejero ha apuntado que sería "bueno" que se cumpliera la Ley, que establece que "se procurará" que los presos cumplan condena en los centros penitenciarios "lo más próximos posible a su lugar de residencia".

Además, ha recordado que ETA ya no existe y, por tanto, "no tiene sentido" mantener una legislación especial para los reclusos de la banda para "volver a la normalidad penitenciaria". "ETA también tiene que hacer una autocrítica sincera y total porque fue injusto y estoy convencido de que, en ese contexto, si los presos de ETA diesen ese paso, eso no situaría en un nuevo escenario", ha aseverado.

Rodríguez Ranz se ha referido, asimismo, a los recibimientos a los presos de la banda y cree que la excarcelación de los presos puede genrear "alegría" en sus familiares y allegados, pero "otra cosa es hacer esos 'ongi etorri' públicos, que no van en la buena dirección"."Están lejos de la autocrítica y también de la deslegitimación radical de la violencia. Comparto el plano humano, pero no la exaltación pública", ha subrayado.