Gobierno Vasco advierte de que "cada vez quedan menos días" para "aclarar" la cuestión del estado de alarma

Zupiria dice que la prioridad del Ejecutivo a día de hoy "no es que entre gente a los campos de fútbol"

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz y consejero de Cultura eta Polítiuca Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha advertido este miércoles de que "cada vez quedan menos días" para "aclarar" la cuestión del estado de alarma, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que finalizará el próximo 9 de mayo, y que el Ejecutivo autónomo pide que se mantenga.

El vídeo del día Delegada del Gobierno en Madrid garantiza la seguridad durante el 4M

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha indicado que el Gobierno central "está mirando al verano y tiene otras preferencias", ya que, en su opinión, "están preocupados por la imagen internacional de España y quieren mostrar al mundo que es un país que ha superado una mala situación sanitaria".

Así, ha señalado que "sospecha" que el Ejecutivo de Sánchez tiene "medio olvidadas o quiere dejar en manos de otros" las cuestiones sanitarias, "por ejemplo, en manos de los gobiernos de las comunidades autónomas, y eso nos crea preocupación, porque no tenemos claro qué capacidad tenemos para tomar decisiones".

"A día de hoy, no tenemos respuestas concretas y claras (sobre lo que ocurrirá el 10 de mayo), y cada vez quedan menos días pera aclarar esta cuestión y definir qué decisiones podemos tomar", ha insistido.

El portavoz del Gobierno vasco ha destacado que el último año ha sido "muy complicado" y que la actual situación "no lo facilita". En este sentido, ha considerado que, si la tasa de contagios en Euskadi fuera más baja, "la situación sería más sencilla", pero ha lamentado que "aún estamos muy altos, los contagios se producen con facilidad, y eso nos obliga, como mínimo, a mentener las medidas que está en vigor, y a día de hoy, no sabemos si eso va a ser posible".

FÚTBOL Y 1º DE MAYO

Por otro lado, y ante la posibilidad de que el público vuelva a los estadios de fútbol para el final de la Liga, Bingen Zupiria ha asegurado que "a las enfermeras y a los médicos no les parece normal que vuelva el público" y que la prioridad del Gobierno Vasco a día de hoy "no es que entre gente a los campos de fútbol".

El portavoz del Ejecutivo autónomo ha recordado que, durante el último año, los profesionales de Osakidetza han realizado "un tremendo esfuerzo", y ha destacado que "no entenderían que, tras los esfuerzos realizados, ahora se permitieran las aglomeraciones".

"En el caso de Bilbao, por ejemplo, todos sabemos qué supone meter gente en San Mamés, y me da igual que sean 5.000, más o menos. De San Mamés hay que entrar y salir, además de lo que ocurrirá en Poza. Todo eso es lo que hay alrededor de un partido de fútbol y lo que deberíamos tener en cuenta", ha indicado.

Asimismo, y ante la próxima celebración del 1º de Mayo, Zupiria ha asegurado que del derecho de manifestació es "fundamental" y que el Gobierno Vasco "no es nadie ni tiene voluntad política" para limitarlo, aunque ha destacado que "lo que decimos es que, lo que tengamos que hacer, lo hagamos con cuidado", y que la última decisión la tendrán los tribunales, después del recurso interpuesto por los sindicatos ELA y CCOO.

En este sentido, Zupiria ha recordado que "la principal prioridad" del Gobierno Vasco sigue siendo la salud y ofrecer "un servicio sanitario de calidad" a los ciudadanos, "y no solo ante la covid, sino en general".

Por último, y ante la llegada del verano, el portavoz del Ejecutivo autónomo ha asegurado que "este verano no van a ser fáciles las actividades y reuniones multitudinarias". "Me cuesta pensar que se puedan reunir miles de personas delante del Arriaga (en el chupinazo de Aste Nagusia de Bilbao) o en gansos de San Antolín en Lekeitio. Creo que aún no estamos en condiciones para ello, y si la prioridad es la salud y no contagiarnos, eso conlleva ciertos límites", ha afirmado.