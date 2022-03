Gobierno Vasco advierte del riesgo de desabastecimiento si no se abaratan los combustibles antes del día 29

Tapia avisa al Ejecutivo central de que, si espera a fin de mes para adoptar medidas, puede que ya sea "tarde"

VITORIA, 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha advertido de que, si no se aprueban medidas para reducir el precio de la energía y del combustible antes del 29 de marzo, fecha para la cual el presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un plan especial para hacer frente a este problema, puede que ya sea "tarde", por lo que "en el peor de los casos" podrían producirse problemas de suministro y desabastecimiento.

Tapia ha lanzado este mensaje en una comparecencia ante los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, tras mantener un encuentro con representantes del sector logístico para analizar el impacto que está teniendo en su actividad el encarecimiento de precios de la energía eléctrica y del combustible derivado de la guerra en Ucrania.

En la reunión han participado representantes del Puerto de Bilbao, el Puerto de Pasaia, la plataforma Arasur, el Centro intermodal de Transporte y Logística Vitoria-Gasteiz, el Clúster Vasco de Movilidad y Logística, y las asociaciones empresariales Uniport, Guitrans, Asetrabi y la sección de transporte de SEA.

La consejera ha subrayado que a las consecuencias derivadas de la crisis de la covid-19, se les suma ahora el impacto que la guerra en Ucrania está teniendo sobre el transporte y la logística, especialmente por el encarecimiento del precio de la gasolina, el gas y la electricidad.

"TAPONES" EN PUERTOS Y AEROPUERTOS

Los interlocutores de la consejera en el encuentro de este jueves le han trasladado que en los puertos y aeropuertos vascos ya se están produciendo "tapones" por cargas que no pueden salir por la "escasez" de buques y de contenedores. Este problema, que ya existía previamente, se ha visto agravado --según ha explicado-- por la guerra, de forma que pueden producirse "rupturas en la cadena de suministro" más importantes que las que ya se estaban registrando en determinadas ocasiones.

Los representantes de los sectores logístico y de transporte han planteado la consejera la necesidad de renovar las flotas de transporte con programas similares a los 'renove' de vehículos, pero que no estén limitados --como ocurre ahora por normativa europea-- a la adquisición de camiones propulsados por gas o hidrógeno.

Otra de las propuestas que ha recibido la consejera es que los precios que establece el observatorio estatal sobre esta materia tengan un carácter "vinculante", de forma que los transportistas autónomos no tengan problemas para repercutir en sus tarifas los "costes reales" a los que deben hacer frente.

En este punto, se ha referido a la huelga convocada por transportistas autónomos. Tapia ha explicado que los representantes del sector logístico y del transporte le han asegurado que "muchísimas" personas dedicadas a la carga y descarga están padeciendo "intimidaciones y amenazas" por parte de los huelguistas.

Ante esta situación, ha reclamado una "solución inmediata" a los elevados precios del gasoil, uno de los principales problemas que ha llevado a los transportistas autónomos a la huelga.

La consejera ha advertido de que es "imprescindible" que baje el precio tanto del combustible, como del suministro eléctrico. En este sentido, ha advertido que si se espera al día 29 para dar respuesta a este problema "puede ser tarde".

APOYO AL GOBIERNO CENTRAL

Tapia ha explicado que el Gobierno Vasco está dispuesto a apoyar en este tema al Ejecutivo central, que ha anunciado que el 29 de marzo aprobará un plan nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, en el que se incluirán rebajas de impuestos.

No obstante, ha afirmado que sectores como el de la pesca, la agricultura, el transporte y la logística necesitan "medidas inmediatas" para reducir el precio del combustible. "Si las medidas son para a partir del día 29, puede ser muy tarde", ha advertido, tras lo que ha reiterado que esta decisión se ha de adoptar con "la mayor brevedad".

"Quizá no lleguemos al día 29; y no hablo solo de Euskadi, es un problema de todo el Estado", ha manifestado, tras lo que ha avisado de que si este tema no se soluciona "nos podemos encontrar, en el peor de los casos, con un problema de suministro y desabastecimiento". "No nos lo podemos permitir", ha avisado la consejera, que ha afirmado que trasladarán este asunto al Gobierno central.

La consejera ha manifestado que resolver este problema es necesario para buscar una solución a la situación "bastante crítica" que se está produciendo por la huelga de los transportistas autónomos, sobre los que ha afirmado que son uno de los sectores "que más está sufriendo" por el encarecimiento de los combustibles, por lo que sus demandas se deberían "atender y escuchar".

NEGOCIAR CON LOS TRANSPORTISTAS

Tapia ha afirmado que la Ertzaintza "está protegiendo de la mejor manera posible" a los trabajadores que quieren seguir desarrollando su actividad pese a esta huelga. No obstante, ha subrayado que este es un asunto que requiere de medidas que "van más allá de la actuación de la Ertzaintza".

"Hay que sentarse a negociar", ha afirmado la consejera, quien ha precisado que aunque en esa negociación con los transportistas autónomos han de abordarse cuestiones "estructurales" que pueden requerir de medidas a largo plazo, también se han de tratar temas que necesitan de una respuesta "rápida", como el relativo al precio del combustible.

La consejera se ha referido, asimismo, a los problemas que la falta de suministros está generando en empresas como Mercedes Vitoria. Tapia ha manifestado que las dificultades que ya existían para el suministro de materias primas o de semiconductores se han visto "agravados" por la guerra en Ucrania o por el cierre de uno de los principales puertos de China por causa de la pandemia. En este sentido, ha afirmado que la huelga de transportistas autónomos es "la gota que colma el vaso".

Por otra parte ha afirmado que el debate en torno a la posibilidad de extraer gas del subsuelo de Euskadi está "cerrado", ya que la normativa estatal y europea impide estas prácticas. De esa forma, ha apostado por avanzar hacia la soberanía energética a través del impulso de las fuentes de energía renovable "de todo tipo y dimensión" y del hidrógeno como alternativa al gas natural.