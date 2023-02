Gobierno Vasco afirma que la Ertzaintza "no ceja" en la investigación de crímenes de ETA y otros delitos no esclarecidos

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha afirmado que la actividad de la Ertzaintza en el esclarecimiento de casos sin resolver que investiga la Policía vasca "no ceja" y "periódicamente se revisan todos aquellos casos en los que ha habido una investigación específica de la ertzaintza en marcha, que no ha desembocado en un resultado efectivo", tanto en los atentados de ETA como en otros delitos no esclarecidos, y se investigan las nuevas informaciones y aplican los "adelantos científicos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde ha comparecido para presentar el 'Proyecto de Ley de los Servicios de Prevenci√≥n, Extinci√≥n de Incendios y Salvamento' de Euskadi, el consejero ha sido preguntado sobre los avances registrados en el a√Īo 2022 en la investigaci√≥n del atentado de ETA en el que murieron los agentes de la ertzaintza Francisco Javier Mijangos y Ana Isabel Arostegi en noviembre de 2001.

Erkoreka ha explicado que, en este caso, había "temas pendientes" relacionados con la autoría en el esclarecimiento del asesinato de dos ertzainas en Beasain, un atentado que tuvo lugar mientras dirigían el tráfico durante una prueba deportiva.

"Hab√≠a problemas relacionados con la acreditaci√≥n y demostraci√≥n de la autor√≠a y gracias a la aplicaci√≥n de tecnolog√≠a avanzada en el √°mbito de la Gen√©tica Forense, que la Ertzaintza ha hecho suya y la viene aplicando de manera sistem√°tica, ha sido posible identificar, muchos a√Īos despu√©s, a los autores, las personas que pueden asumir la autor√≠a de este delito", ha explicado.

El consejero ha insistido en que "no había podido ser acreditado y demostrado en tiempos anteriores, porque esta tecnología todavía no estaba a disposición de las policías y ahora sí".

"Todo este material se ha puesto al servicio de la Audiencia Nacional y el juez instructor que lleva el caso, ha felicitado a la Ertzaintza por el trabajo bien hecho y por estar atento, a la aplicación de las nuevas tecnologías, de los nuevos datos, de las nuevas informaciones a los delitos, a los casos de atentados de ETA que todavía están sin resolver", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que la actividad de la Ertzaintza es "permanente, no ceja" y "periódicamente se revisan todos aquellos casos en los que ha habido una investigación específica de la Ertzaintza en marcha, que no ha desembocado en un resultado efectivo y tangible, y se aplican las nuevas informaciones, los nuevos datos que puedan existir y también los adelantos científicos en el ámbito, por ejemplo en este caso, de la genética forense".

El titular de Seguridad ha se√Īalado que el ejemplo de lo ocurrido en el a√Īo 2022 es "un paradigma claro de que en eso se est√°, y que la Ertzaintza est√° en esa labor".

Preguntado sobre si la Ertzaintza colabora con la Guardia Civil en posibles testimonios de testigos y de otros datos, Erkoreka ha subrayado que la policía vasca "trabaja con la información que tiene y con los expedientes en los que tiene investigación propia, desarrollada por la propia ertzaintza" y la colaboración con la Guardia Civil se produce en el marco de los de la colaboración establecida con carácter general".

"De la misma forma que la Guardia Civil tiene sus propias investigaciones en las que avanza y que actualiza, más o menos con la información de la que pueda disponer, que pueda arrojar nueva luz en relación con el hechos es que todavía no se pueden dar por probados o que no se pueden acreditar ante un tribunal, la Ertzaintza tiene los suyos y la Policía Nacional tienen los suyos. Cada cuerpo policial tiene su espacio investigación", ha concluido.