Gobierno vasco afirma que no puede despedir a un exdirigente del PNV condenado por corrupción sin sentencia firme

(esta noticia sustituye a otra anterior sobre el mismo tema)

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco ha afirmado que no puede adoptar ningún tipo de medida administrativa como el despido de la sociedad pública Hazi del exdirigente del PNV de Álava Alfredo de Miguel, condenado por corrupción, mientras no haya una sentencia firme, y ha precisado que no se trata de un cargo de confianza.

Fuentes del Departamento se han referido, de esta manera, a la actual situación profesional del que fuera número dos del PNV en Álava, que fue condenado a 13 años por corrupción.

Al parecer, según algunas informaciones, De Miguel ejerce de "gerente" de una entidad pesquera del Gobierno vasco. El recurso contra la sentencia condenatoria por el denominado 'caso de Miguel' está pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.

Desde el Gobierno vasco se ha remarcado que se trata de su puesto de trabajo en Hazi, donde tiene plaza y que no es un cargo de confianza. En este sentido, han precisado que, mientras no haya una sentencia firme, no puede tomar ningún tipo de medida administrativa como un despido.