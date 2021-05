Gobierno Vasco afirma que "sigue pendiente" de resolver el papel en Europa de las regiones con competencias legislativas

La secretaria de Acción Exterior reconoce que la creación del Comité de las Regiones supuso un "cierto reconocimiento", pero "no es suficiente"

La secretaria de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Marian Elorza, ha advertido que "sigue pendiente" de resolver el papel de las regiones con competencias legislativas, como Euskadi, en la "arquitectura institucional" europea.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Elorza ha analizado el papel de Euskadi en Europa y se ha referido a la petición de 15 regiones europeas con competencias legislativas (RLEG) a los presidentes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo de la UE para tener voz en la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE) y reclamar así un estatus singular y único de Región asociada de la Unión Europea.

En este sentido, Elorza ha detallado que el RLEG lo integran 15 gobiernos con competencias legislativas, entre las que está Euskadi, que defienden la existencia de un debate "cerrado en falso" en 2003 que afecta a "cuál debe ser el encaje" de estas regiones en la "arquitectura institucional".

"El actual no nos satisface. Nos parece que no es acorde a nuestra realidad y no asume que cuando en Europa se habla de competencias compartidas, a menudo con quien se comparte no es con los estados sino con nosotros y sería más legítimo que tuviéramos un papel en esa Europa", ha detallado.

A juicio de Elorza, la creación del Comité de las Regiones ya supuso un "cierto reconocimiento", pero "no es suficiente", por lo que se trata de una cuestión sigue "pendiente".

Asimismo, ha advertido de que la Unión Europea se desliza hacia un proceso de recentralización como, a su juicio, se ha dado con el paquete de estímulos 'Next Generation' que la Comisión ha dejado "en manos" de los estados en lo referido a "la definición del mejor uso a dar de los fondos".

De este modo, Elorza ha reclamado así que Euskadi tenga "voz directa en las decisiones que afectan a ámbitos de su competencia" y ha incidido en que, "otra manera de ejercer el liderazgo" es "a través de la participación en redes sectoriales". Además, ha reconocido que el País Vasco considera "estratégico la relación con Navarra y Nueva Aquitania en el marco de la Euroregión, así como con Iparralde".

"Mantenemos una relación estable y fluida con el gobierno de Flandes y Baviera; con Gales y Córcega firmamos recientemente un memorándum para establecer un paraguas para un diálogo estable y hacer de puente entre instituciones, agentes sociales, económicos y académicos", ha valorado, al tiempo que ha destacado también las relaciones que se mantienen con Escocia.

Por otro lado, ha sostenido que la marcha 'Basque Country', "más allá del uso institucional, es cada vez más utilizada por agentes y operadores en su proyección exterior". "En esta legislatura nos toca darle una vuelta de tuerca más... tenemos la voluntad de identificar con qué mecanismos podemos intensificar su proyección en el exterior y posicionarla como una marca de prestigio", ha añadido.

DIÁSPORA

Por último, ha defendido que la diáspora vasca cuenta "con muy buena salud" y en los últimos meses, como consecuencia de la pandemia de la covid-19, ha sabido "volcar a lo virtual muchas actividades presenciales que venía realizando".

"Hay una parte de diáspora organizada, que son las 193 Euskal Etxeak repartidas en 25 países y, por otra parte está, la nueva emigración vasca compuesta por personas nacidas aquí y que han salido por diversos motivos y que, a priori, es de ida y vuelta", ha concluido.