Gobierno Vasco afirma que se está en "un valle del que costará salir, con consecuencias económicas y sociales"

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha manifestado que, como consecuencia de la pandemia, y a pesar de que los primeros informes internaciones apuntaban a que se saldría "como un cohete de la crisis", se está en "un valle del que costará salir, con consecuencias económicas y sociales".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zupiria ha analizado el impacto de la pandemia de la covid-19 durante el último año, que ha sido "muy exigente" y en el que "la sociedad, el sistema sanitario vasco, las instituciones y las autoridades han tenido que enfrentarse a una situación desconocida en la que ha habido que responder día a día a novedades llenas de incertidumbre".

En esta línea, ha advertido de que el temor a las consecuencias económicas y sociales se dan "desde el primer momento", y ha recordado que los primeros informes internacionales hablaban de una crisis económica que duraría "hasta el verano y se saldría como un cohete en forma de 'uve'". "Los hechos han demostrado que aquella 'uve' no ha existido y que estamos en un valle del que costará salir, con consecuencias económicas y sociales", ha alertado.

No obstante, ha valorado los acuerdos alcanzados con las instituciones vascas y del Estado para tener un "marco financiero claro" y presupuestos, así como la búsqueda de un acuerdo con el Ejecutivo en torno a la financiación de los proyectos europeos.

"Ni este gobierno ni ninguno tenían un libro de instrucciones y ha sido un año en que se ha funcionado mediante prueba y error", ha indicado, para reconocer que, por ello, "se han cometido muchos errores, el primero, seguramente, que nos pilló en una situación desprevenida y con carencia de recursos".

Por lo que respecta a la celebración de la final de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad, el próximo 3 de abril, Zupiria ha considerado que se trata de un "buen ejemplo" de lo que ha sido el último año, ya que tanto las directivas como la Federación española fueron retrasando su celebración para que se pudiera desarrollar en algún momento con público.

"Todos pensábamos que esto iba a ser de otra manera y que se iba a acabar antes. Es una buena prueba de la dificultad que hemos sufrido. Está bien que por fin se celebre y lo que debemos hacer es ver el partido en casa, con tranquilidad, en grupos máximos de cuatro y haciendo la celebración del mismo modo", ha pedido.

Tras sostener que los datos de la pandemia indican que alrededor del 7% de los vascos se ha contagiado de covid-19, y muchos "no han roto ninguna norma y han tenido cuidado", ha incidido en que "nadie sabe por qué el otro 93% no se ha contagiado".

"En muchos casos será por razones físicas o genéticas. Lo que no tengo duda es que una gran parte no se ha contagiado por que ha tenido cuidado y respetado las normas. Eso me da esperanza para el 3 de abril. Estoy seguro de que esa noche la gente tendrá cuidado, se evitarán aglomeraciones y la movilidad. Prefiero pensar que esa actitud nos puede a ayudar a que las consecuencias de algunos desmanes sean menores", ha confiado.

De este modo, ha insistido en que no hay que olvidar que se está aún en plena pandemia y existen "normas claras a respetar", entre ellas no salir de casa después de las 22.00 horas.

Asimismo, y respecto a la ausencia de representantes de las autoridades vascas en la final de Sevilla por la situación sanitaria, Zupiria ha destacado que se da "una coincidencia" entre ellas. "La posición del lehendakari y del Gobierno Vasco ha sido clara. Si no hay posibilidades de que haya público ni desplazamientos de vascos a Sevilla tampoco las autoridades deben hacer ese viaje", ha añadido. A nivel personal, ha afirmado que encara ese partido "con el corazón partido" y estará contento "gane quien gane".

Por último, ha asegurado que la situación de la pandemia tiene incógnitas por delante ya que aunque hay un elemento positivo como son las vacunas, también se da "una incertidumbre respecto al virus, sus variantes y los nuevos picos que se puedan producir".

"Uno de los riesgos de contagio es el de la movilidad internacional y hará falta que todo el planeta esté vacunado para contar todos con mayor seguridad. El escenario dentro de un año dependerá de estas variables", ha finalizado.