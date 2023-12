Gobierno Vasco aprueba el decreto que regula la nueva ayuda de 300 euros a la emancipación de más de 15.000 jóvenes

Jóvenes de 25 a 29 años podrán solicitar esta ayuda desde el 20 de febrero de 2024, una vez se apruebe la correspondiente convocatoria

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el decreto del Programa Emantzipa, que, con un presupuesto de 53 millones de euros, regula las ayudas de 300 euros mensuales para favorecer la emancipación juvenil de jóvenes de 25 a 29 años que hayan iniciado o vayan a iniciar un proceso de emancipación. Se prevé que más de 15.000 jóvenes solicitarán desde el próximo 20 de febrero de 2024 esta ayuda, una vez se apruebe la correspondiente convocatoria.

El secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno para informar del contenido de este decreto que incluye una prestación dirigida a "contribuir a facilitar o consolidar los procesos de emancipación juvenil, mediante un impulso o espaldarazo cuando más necesario y oportuno resulta".

Según ha recordado, la mayoría de las personas jóvenes en Euskadi se emancipa en torno a los 30 años o después de esta edad y entre los 25 y 29 años se encuentran con mayores dificultades, ya que en esa franja de edad el porcentaje de personas emancipadas se queda por debajo en el 32,8%.

Tras la aprobación del Decreto, la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 aprobará la correspondiente convocatoria de la ayuda, de modo que el plazo para presentar las solicitudes se abrirá el 20 de febrero de 2024.

Para acceder a estas ayudas las personas interesadas deberán tener entre 25 y 29 años en el momento de solicitar la ayuda. Además, deberán estar empadronadas en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi con una antigüedad de, al menos, un año previo a la solicitud, o acreditar tres años continuados de empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Euskadi a lo largo de los últimos diez años.

En cuanto a los ingresos, deberán disponer de ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 28.000 euros, o 34.000 euros para el supuesto en que haga la declaración en tributación conjunta con su cónyuge o pareja de hecho. En cuanto a bienes, derechos o activos financieros estos no podrán ser superiores a 75.000 euros.

Finalmente, deberán acreditar que se han emancipado mediante la aportación del contrato de arrendamiento o compraventa de una vivienda libre, y que deberá constituir su domicilio habitual y permanente.

No podrán acceder a la ayuda las personas jóvenes que dispongan de una vivienda de protección pública en arrendamiento, incluidos los programas Bizigune y ASAP, o de protección pública en propiedad, así como cuando el disfrute de la vivienda no suponga un desembolso económico mensual acreditable.

COMPATIBLE CON OTRAS AYUDAS

Fernández ha destacado que la ayuda del Programa Emantzipa será compatible con otras ayudas existentes, como el programa Gaztelagun, la renta de garantía de ingresos y el ingreso mínimo vital, la prestación complementaria de vivienda y la prestación económica de vivienda, las ayudas de emergencia social y la percepción de ayudas municipales o de otras administraciones públicas que contribuyan a cubrir los gastos de alquiler.

El Presupuesto 2024 del Gobierno Vasco dispone para el Programa Emantzipa de 53 millones de euros. El secretario general de Transición Social ha resaltado que "sólo esta previsión quintuplica el presupuesto de juventud de años anteriores". Se ha estimado que el primer año podrían acceder a esta ayuda más de 15.000 jóvenes.

Preguntado sobre si los jóvenes que convivan juntos pero no están casados o no son pareja de hecho van a ver reducida la cuantía de la ayuda, Fernández ha aclarado que este es uno de los cambios que se han hecho respecto al texto del decreto presentado en la fase inicial.

HASTA TRES AYUDAS POR VIVIENDA

Según ha detallado, en el decreto aprobado este martes "no se contempla minoración", de forma que en una misma vivienda podrán solicitar la ayuda hasta tres personas.

"Las razones por las que no se va a minorar la ayuda tienen que ver principalmente con un factor que ha sido detectado en diferentes estudios del Observatorio Vasco de la Juventud, y es no perjudicar a la emancipación en pareja cuando uno de los miembros de la pareja se encuentra en situación más precaria o de menor seguridad", ha explicado.

Además, ha informado de que "el mayor número de casos en estas circunstancias corresponden con mujeres", por lo que "se ha querido evitar ese perjuicio a ese tipo de situaciones". "También hemos tenido en cuenta que en estas edades, la movilidad en los cambios de vivienda son muy numerosos y la gestión y control de la medida podría ser muy complicada llegado el caso", ha indicado.

No obstante, ha aclarado que el control seguirá siendo cumplir los requisitos que fija la convocatoria de la ayuda y ha recordado que uno de los requisitos es el límite de ingresos anuales por tributación conjunta.

Fernández ha subrayado que esta "no es una ayuda a los gastos de vivienda; es una ayuda a la emancipación, a los gastos que ocasiona emanciparse en conjunto, tomando en cuenta todo lo que supone emanciparse" y ha recordado que existen "otras ayudas que sí son ayudas para el alquiler de vivienda y que están directamente destinadas a ese fin".

"En este caso, el gasto de vivienda acredita que te has emancipado, es decir, que has salido del hogar paterno o del hogar materno, pero no es una ayuda a la vivienda, sino que es una ayuda a la emancipación", ha reiterado.

Además, ha señalado que "la revisión de requisitos es como mínimo anual y siempre que se estime pertinente según lo que establece el decreto".

Sobre la entrada en funcionamiento prevista para el próximo 20 de febrero, ha explicado que se debe a "la complejidad que tiene aprobar un decreto y mucho más cuando se regula algo desde cero, que es nuevo y que no tiene antecedentes".

"En este caso significa que hay que preparar un aplicativo informático para que cuando lleguen las solicitudes se pueda responder con agilidad y de buenas maneras y hay que hacer una contratación de personal adicional", ha explicado.

DESDE EL 20 DE FEBRERO

Por ello, ha concretado que "todos estos trámites van a llevar a que la resolución de convocatoria se produzca, con toda probabilidad, el 19 de febrero, y a partir del día 20 se podrían empezar a presentar las solicitudes". "El decreto entra en vigor el 1 de febrero, pero la resolución de convocatoria entra en vigor el 20 de febrero", ha reiterado.

Preguntado sobre si se tendrán en cuenta según el orden de llegada y si se ha contemplado un presupuesto para cubrir la totalidad de las cuantías, Fernández ha explicado que la memoria económica incluye una previsión sobre cuántas solicitudes se pueden presentar, de forma que se ha contemplado un presupuesto para cubrir la totalidad de las cuantías".

"Si se agotara porque hay más solicitudes de las previstas, el decreto establece varias vías para compensar eso: una podría ser una ampliación del crédito y otra incluso llevarla al presupuesto del año siguiente manteniéndose las mismas condiciones", ha informado.