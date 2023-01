Gobierno Vasco aún espera la comunicación oficial de la sentencia del TS contra De Miguel y Otxandiano para ejecutarla

VITORIA, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco todavía se encuentra a la espera de la comunicación oficial de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por corrupción a dos exdirigentes del PNV alavés Alfredo De Miguel y Koldo Otxandiano, para ejecutar definitivamente su despido de la Fundación Hazi, dependiente del Ejecutivo, y del parque tecnológico de Álava, respectivamente.

Aunque ya se les comunicó la decisión de despedirles tras la confirmación por el Supremo de las condenas por la trama de corrupción en Álava, y estos no acudan a sus puestos de trabajo desde la pasada semana, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha explicado que los condenados podrían estar "finalizando alguna tarea que tenían encomendada" en sus respectivos trabajos, hasta que la Audiencia Provincial alavesa transmita cuándo se aplica la sentencia.

Tapia ha recordado, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que no se "puede avanzar" más hasta que el Tribunal Supremo comunique a la Audiencia de Álava su resolución, y el órgano judicial alavés, a su vez, transmita al Gobierno y a los dos trabajadores de la administración condenados "cuál es su situación y cuándo se empieza a aplicar" la sentencia condenatoria.

"Mientras no tengamos esa comunicación oficial no podemos avanzar", ha reconocido, para destacar que los condenados se encuentran, en estos momentos, en sus casas y no van a sus antiguos puestos de trabajo.

No obstante, ha apuntado que "pueden estar finalizando alguna tarea que tenían encomendada". "Desconozco exactamente cuáles son las tareas encomendadas, pero las pueden estar finalizando, como no puede ser de otra manera". En todo caso, ha insistido en que procederán a la ejecución de la sentencia en cuanto tengan la "comunicación oficial" de la Audiencia alavesa.