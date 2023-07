Gobierno vasco confirma que un alto cargo está siendo investigado por la Fiscalía

VITORIA, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado este martes que un alto cargo de la Administración vasca está siendo investigado por parte de la Fiscalía, y se lo ha comunicado a la Comisión de Ética Pública, que ha recordado hasta que este asunto "no entre en otra fase" la persona investigada "puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa" y si es llamada a una vista oral después del proceso de Instrucción, "debería cesar en su puesto".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria ha sido preguntado sobre la identidad de la persona investigada y ha explicado que se trata del asunto 623 tratado por la Comisión de Ética Pública, a la que se puede acceder en el portal Irekia del Gobierno Vasco, acuerdo que está firmado por la consejera Olatz Garamendi.

"Es toda la información de la que disponemos y es toda la información de la que podemos y debemos disponer porque las deliberaciones y los acuerdos de la Comisión son secretas y todas las causas que analiza deben ser anónimas. Así está establecido y así debe ser", ha subrayado.

Zupiria ha confirmado que "hay un alto cargo de la Administración vasca que ha sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía, y como es su obligación, ha hecho saber a la Comisión de Ética Pública que se encuentra en esa situación, y ha obtenido la respuesta correspondiente por parte de la Comisión".

En este sentido, ha subrayado que hasta que este asunto "no entre en otra fase en la que podrá entrar o no --será una decisión de un juez instructor que todavía no ha abordado esta cuestión--", la Comisión Ética dice que "mientras tanto, la persona puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa".

"También añade que si se diera el caso de que sea llamado a una vista oral, después del proceso de Instrucción, debería cesar en su puesto. Esto es lo que sé y esto es todo lo que puedo y debo saber sobre esta cuestión", ha insistido.