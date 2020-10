El Gobierno Vasco "no contempla" que se declare un estado de alarma en Euskadi en este momento

Un informe jurídico avala que el Ejecutivo autonómico puede aplicar esta fórmula por sí mismo

VITORIA, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco "no contempla", al menos en este momento, que en Euskadi pueda decretarse un estado de alarma, una figura jurídica a la que, en todo caso, podría recurrir la propia Administración autonómica sin que "necesariamente" tuviera que ser el Gobierno central el que activara esta vía para hacer frente al covid-19, según se ha explicado el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria.

El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha adelantado las conclusiones preliminares de un informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico sobre las consecuencias que puede tener para el resto de las autonomías la decisión del Gobierno central de declarar un estado de alarma para la Comunidad de Madrid.

Aunque el informe no está concluido, los contenidos del mismo, adelantados por Zupiria, apuntan a la conveniencia de que, en materia de medidas preventivas frente al coronavirus, las decisiones que se adopten deberían contar con "la mayor seguridad jurídica posible".

Esto, según ha explicado el portavoz, es especialmente relevante si se tiene en cuenta que decisiones adoptadas con criterios "parecidos" por distintos gobiernos autonómicos están teniendo "contestaciones diferentes" por parte de los tribunales superiores de justicia de sus respectivas comunidades, tal y como, según ha recordado, ha ocurrido en Aragón, Castilla y León, y la Comunidad de Madrid.

AVAL "IMPRESCINDIBLE"

Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco consideran que las medidas que se adopten en este contexto desde Euskadi han de contar con "el imprescindible aval sanitario y científico", así como con la "ratificación" del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Este es, según ha afirmado, el procedimiento que ha seguido el Gobierno Vasco con las medidas aprobadas para responder a la crisis sanitaria desde el pasado mes de agosto. Según ha asegurado Bingen Zupiria, las medidas excepcionales aprobadas el 19 de agosto por el Ejecutivo autonómico contaron, antes de ser publicadas, con la "aprobación" del TSJPV.

En esta línea, ha explicado que esta "ratificación" se produjo en una respuesta de la Sala de lo Contencioso Administrativo a una consulta previa planteada por el Ejecutivo al TSJPV.

El informe de los servicios jurídicos del Gobierno autonómico, encargado por el propio Lehendakari, Iñigo Urkullu, no entra a valorar si era o no necesario declarar el estado de alarma para Madrid. No obstante, este documento sí indica que la aprobación del estado de alarma "no conlleva la centralización" de esta competencia.

En una línea similar a lo ya anunciado por el Gobierno central el pasado mes de agosto, este informe establece que la ley orgánica que regula este asunto hace "posible" delegar la declaración del estado de alarma "en la autoridad delegada correspondiente", que en este caso pueden ser el Lehendakari o la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

"El informe considera que el Departamento de Salud debe actuar como autoridad sanitaria que debe promover medidas fundadas en la evidencia científica y sanitaria, y que han de ser sometidas a ratificación judicial para actuar con seguridad en defensa de la salud pública", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo.

COORDINACIÓN "PERMANENTE"

Zupiria ha subrayado que este ha sido, especialmente desde agosto, el procedimiento seguido por el Gobierno Vasco, cuyas decisiones han sido objeto de coordinación y comunicación "permanente" con las instituciones estatales, forales y municipales, para su posterior "ratificación" por parte del TSJPV.

Pese a las conclusiones preliminares sobre la facultad de la Administración autonómica para recurrir a esta fórmula, Zupiria ha asegurado que en estos momentos "no se contempla el establecimiento de un estado de alarma en Euskadi".

El portavoz del Ejecutivo ha insistido en que el informe señala que "no necesariamente" tiene que ser el Gobierno central el que establezca esta figura jurídica en una autonomía.

Además, ha asegurado que los servicios jurídicos apuntan a que la actuación que ha seguido hasta el momento el Ejecutivo vasco para aplicar medidas especiales frente a la pandemia ha sido "idónea". "Esa debe ser la forma de actuar también ante hipotéticos escenarios de futuro", ha indicado.

Zupiria, que no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que la Administración central pueda decretar el estado de alarma para Euskadi como ha ocurrido en el caso de Madrid, ha recordado que la comunidad autónoma ya se encuentra en situación de 'emergencia sanitaria'.

NIVEL DE CONTAGIO "MUY ALTO"

Además, ha insistido en que, en función de cuál sea la evolución del coronavirus, se optará por mantener las medidas actuales o, en su caso, por endurecerlas o suavizarlas. Aunque por el momento no se hará ningún cambio porque el escenario "es el mismo que el de la semana pasada", Zupiria ha recordado que el nivel de contagios sigue "muy alto", por lo que hay que permanecer "pendientes" de la evolución en Euskadi y en el entorno.

En este sentido, ha afirmado que la consejera vasca de Salud está en contacto "permanente" con su homóloga en el Gobierno navarro, con el fin de mantener un flujo de información "detallada" entre ambas Administraciones.

"Nadie se esperaba la situación que está viviendo ahora Navarra. Nadie sabe cómo se van a desarrollar los contagios en otros ámbitos, tampoco en el nuestro, y eso exige colaboración permanente para contrastar y, en la medida de lo posible, coordinar decisiones", ha manifestado.