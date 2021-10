Gobierno Vasco cree que el Decreto aprobado es "un parche" que no "va a solucionar el problema" del coste de la energía

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El director de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del Gobierno Vasco, Zigor Urkiaga, ha considerado que el Decreto aprobado este jueves en el Congreso "va a ser un bonito parche" que "no va a solucionar el problema" de los costes de la energía. Asimismo, ha apelado a que la UE se plantee el sistema de fijación de precios del mercado porque el actual "no tiene mucha lógica".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urkiaga ha advertido de que la parada de plantas industriales debido a la costes de la energía supondrá "un enfriamiento de la recuperación" porque "la economía vasca es industrial" y este sector es "muy dependiente" de los precios de la energía. En este sentido, ha incidido en que un aumento de los precios "lastra la competitividad" de las empresas vascas.

Tras indicar que la situación actual está provocada por el hecho de que la recuperación ha sido "más rápida" y la demanda ha aumentado más que la oferta del gas, ha augurado que en los próximos meses es probable que haya "muchos problemas" en Europa porque, en épocas en que aumenta la demanda y no la oferta, los precios tienden a subir.

Por ello, ha afirmado que la UE debe plantearse el sistema de formación de precios del mercado porque "no tiene mucha lógica que el último que llega marque el precio". "Tú no vas a la lonja de Bermeo y el besugo marca el precio del muble", ha apuntado Urkiaga, que ha advertido de que el sistema es "claramente ineficaz" y es uno de los problemas que "nos puede afectar y mucho".

A su entender, el Decreto del Gobierno central que recorta beneficios extraordinarios de las eléctricas por el sobrecoste del gas no asumido, aprobado este pasado jueves por el Congreso, "va a ser un bonito parche". "Efecto negativo no creo que tenga, pero el Decreto 'per se' no va a solucionar el problema", ha opinado. En este sentido, ha indicado que, a corto plazo, "algún efecto tendrá" paliar el efecto del coste de la electricidad.

Urkiaga ha indicado que el Ejecutivo puede incidir en la parte de la "factura fiscal" pero eso "por sí solo no va a solucionar el problema" y ha apostado por "producir más renovables, consumir menos y almacenar" para reducir "volatilidad" del mercado.