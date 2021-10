Gobierno Vasco dice que habría sido "mejor" si Otegi hubiera hablado de "víctimas" en lugar de "presupuestos"

Considera "muy importante" el fin "ordenado" de ETA, ya que "en otros lugares los finales no han sido o no están siendo tan ordenados"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este jueves que entiende que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "ponga encima de la mesa la cuestión de los presos", aunque ha considerado que habría sido "mejor" que, en lugar de utilizar la palabra "presupuestos", hubiera utilizado "víctimas".

Zupiria se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las palabras de Otegi ante un grupo de militantes de Eibar (Guipúzcoa), en las que vinculó el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado a una posible excarcelación de los presos de ETA.

El portavoz del Gobierno Vasco ha indicado que "qué menos" que plantear la cuestión de los reclusos de ETA por parte de la izquierda abertzale y Otegi, porque "están en deuda con esos presos". Según ha dicho, los presos son "los autores de la violencia" de ETA, pero esa violencia "tuvo muchos protectores, impulsores y promotores", por lo que "no me parece justo dejar el peso de toda esa violencia sobre los presos y que esa otra organización política no asuma responsabilidad alguna".

"En ese sentido, entiendo el comentario de Arnaldo Otegi sobre los presos, porque, como tienen una deuda, deberían hacer algo por esos presos. Si las víctimas aceptan de verdad cualquier cosa que hagan por las víctimas, sería de ayuda para todos. Por lo tanto, si quizás en lugar de 'presupuestos' hubiera puesto 'víctimas', hubiera sido mejor", ha reiterado.

En todo caso, el portavoz del Ejecutivo autónomo ha valorado la declaración de Sortu y EH Bildu del pasado lunes, en la que reconocieron "el sufrimiento" de las víctimas de ETA, aseguraron que nunca debió ocurrir y afirmaron que trataría de "mitigar" el daño, y ha dicho que "hemos oído unas declaraciones que esperábamos y que quizás se han retrasado en el tiempo".

Aún así, ha señalado que "es más conveniente dar tiempo a las cosas y ver a través de los actos si sucede algo nuevo o no, que escuchar declaraciones y analizar sus matices". En este sentido, ha considerado que "sería bueno" que la izquierda abertzale "se pusiera en el lugar y en la piel de las víctimas para tratar de mitigar su dolor".

"Rodríguez y Otegi dicen que lo que ellos digan no tiene por qué cambiar nada. Yo no estoy de acuerdo. Creo que lo que ellos dicen y lo que ellos podrían decir puede hacer un gran favor a muchas víctimas y nos ayudaría a soltar otro nudo", ha asegurado.

FIN ORDENADO

Además, Bingen Zupiria ha considerado "muy importante" que los últimos diez años hayan servido para "desmantelar de una manera ordenada un grupo que quería hacer su política a través de las armas", ya que "en otros lugares los finales no han sido o no están siendo tan ordenados".

"Me viene a la cabeza Irlanda, donde hubo un proceso de negociación pero aún hay consecuencias que la sociedad vive y sufre; también Colombia, donde, a pesar del proceso de negociación, a diario vemos que no pueden normalizar la situación, y otro tanto se puede decir de Sudáfrica. Aquí estos diez años nos han mostrado un fin ordenado de la violencia, y creo que eso es algo importante", ha indicado.

Por último, ha señalado que el fin definitivo de la violencia de ETA es "una parte la paz", y que "lo que ahora nos toca a todos es analizar y encauzar las consecuencias de la violencia" y, especialmente, "ponernos en el lugar y en la piel de las víctimas de todas las violencias".