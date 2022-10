Gobierno vasco dice que mantiene el objetivo de una Euskadi reconocida como nación y actualizar su autogobierno

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha asegurado que Euskadi mantiene el objetivo de "alcanzar su reconocimiento nacional" y actualizar su autogobierno mediante "un acuerdo integrador de la sociedad vasca y un pacto con el Estado" y con un futuro "íntimamente ligado a Europa". Tras denunciar que son ya "demasiados años incumplimiento", ha advertido de que "resulta casi obsceno hablar de celebración del Estatuto cuando solo existe una forma de honrarlo: cumplirlo".

Garamendi, que ha cerrado la jornada 'Euskal Autogobernua: Orain eta bihar', organizada por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ha valorado que actos como este permitan "que se contraste con la ciudadanía el conocimiento, la valoración y la percepción que tiene sobre el autogobierno vasco"."Parece como si esta cuestión fuera un elemento exclusivo de la clase política que, además, aparece en muchas ocasiones como tema conflictivo", ha señalado.

A su juicio, la capacidad de tomar decisiones y de desarrollar políticas públicas propias "no resulta nunca algo ciego ni sordo", sino que, al contrario, "mira a la ciudadanía con transparencia y persigue poner sobre la mesa todos los recursos y medios al buen servicio de ésta".

Por ello, ha destacado el deseo del Gobierno Vasco de "mejorar y ampliar" la "capacidad de desarrollar políticas públicas cuyo objetivo es el bienestar de la ciudadanía, el progreso de un país". "Queremos que la base de estas políticas, que no es otra que nuestro autogobierno, sea perceptible para las personas, sea reconocida y apreciada y, en tanto que verificada, pueda ser también objeto de inquietudes, de propuestas de mejora y de compromiso con la ciudadanía", ha demandado.

Olatz Garamendi ha asegurado que "una mirada hacia nuestro pasado como país" revela "muchas concomitancias con el presente". "Nuestro autogobierno hunde sus raíces en una forma de organizarse la sociedad vasca desde sus modelos tradicionales de gobierno. Las instituciones vascas actuales, además, se fortalecen gracias a la acción ejemplar de aquel primer Gobierno Vasco, liderado por Agirre", ha manifestado.

En este punto, ha asegurado que Euskadi "sigue manteniendo el objetivo de alcanzar su reconocimiento nacional y una actualización del autogobierno" mediante "un acuerdo integrador de la sociedad vasca y un pacto con el Estado", con un futuro "íntimamente ligado a Europa".

NO SE PUEDE HUIR DEL AUTOGOBIERNO

Para la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, "del autogobierno no se puede huir ni se puede negar", porque "camina de la mano de los principios de las democracias occidentales y de la construcción europea".

"El pluralismo, la subsidiariedad, el diálogo, la gobernanza multinivel son algunas de las características que sitúan esta realidad en el eje de la construcción europea. El autogobierno es oportunidad, responsabilidad y compromiso", ha precisado.

Antes de concluir, Garamendi ha reivindicado el "compromiso con el Estatuto". "Hace 43 años, la sociedad vasca aprobó el compromiso con el pacto de convivencia. Al fin y al cabo, el compromiso con la palabra dada", ha afirmado.

Olatz Garamendi ha asegurado que ni se "cansa" ni se "cansará" de acudir a Madrid a reivindicar el cumplimiento del Estatuto, pese a volver "muchas veces con las manos vacías". "No, no me canso y no me cansaré. ¿Por qué? Por mi compromiso con esta sociedad, con nuestros antepasados por el compromiso, y con la palabra dada a los ciudadanos", ha dicho.

Según ha denunciado, "son demasiados años, ya, de incumplimiento" y "resulta casi obsceno hablar de celebración del aniversario de un Estatuto cuando solo existe una forma de honrarlo: cumplirlo". "Se trata de compromiso. Ni más ni menos. Y será el compromiso, sin lugar a dudas, lo que nos lleve a actualizar y lograr más cotas de autogobierno en el futuro", ha concluido.