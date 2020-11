Gobierno Vasco no entendería que Podemos y EH Bildu respaldaran los PGE y rechazaran las cuentas de Euskadi

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, ha asegurado este miércoles que no entendería que Podemos y EH Bildu respaldaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y rechazaran el proyecto de cuentas públicas del Gobierno Vasco, porque ambos son "progresistas y muy parecidos".

En una entrevista concedida a ETB-1, recogida por Europa Press, la líder del PSE-EE ha destacado que los PGE no conllevarán recortes y serán similares a las cuentas de Euskadi. "Nuestra postura en el Gobierno central, en el Congreso, en Gobierno Vasco y en el Parlamento vasco, es tender la mano, lograr acuerdos a través del diálogo para dar apoyo a nuestros Presupuestos", ha afirmado.

Por ello, ha añadido que no entendería "que allí se votará que sí y que aquí, por ejemplo, se presentara una enmienda a la totalidad", porque ambas posturas "no son compatibles". "Deberíamos ser partidos coherentes, y no entenderíamos que se tenga una postura en el Congreso y otra en el Parlamento con unos Presupuestos muy parecidos, y más teniendo en cuenta, por ejemplo, que las políticas de vivienda en Euskadi son muy progresistas y que las ayudas que damos a través de la RGI son mucho mayores comparadas con las de otras comunidades", ha remarcado.

Además, ha recordado que Podemos es uno de los partidos que integra el Gobierno de España y no entendería que no respaldara los Presupuestos vascos.