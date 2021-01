Gobierno Vasco exige "una cogobernanza" al central para analizar juntos los proyectos vascos para los fondos europeos

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha exigido este jueves al Ejecutivo central "un modo de cogobernanza" para analizar juntos los proyectos vascos a presentar a los fondos europeos de recuperación económica.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Tapia ha recordado que Euskadi presentó su lista de proyectos candidatos a recibir dichos fondos el pasado 29 de diciembre, aunque ha asegurado que "tenemos más" y que "estamos actualizando" esa lista, por lo que ha instado al Ejecutivo central a "analizar juntos" dichos proyectos.

"La Unión Europea ha dicho que su interlocutor serán los estados, pero también que el papel de las regiones va a ser importante, porque no todos somos iguales y los tejidos económicos y las prioridades de cada uno son diferentes. Lo que exigimos es un tener un modo de cogobernanza, es decir, analizar juntos los proyectos que hay en Euskadi", ha insistido.

En este sentido, la consejera ha solicitado al Gobierno central definir de manera conjunta "cuales son los proyectos interesantes para Euskadi, cuales van a transformar nuestro tejido económico, y en cuales se va a crear empleo".

"Posteriormente el Estado tendrá su relación con Europa, pero que tenga en cuenta cuales son nuestros intereses. Las últimas declaraciones que hemos escuchado no reflejan eso, y esperamos que lo corrijan de alguna manera", ha añadido.

Tapia ha destacado que en Euskadi se han presentado muchos proyectos como candidatos a recibir ayudas comunitarias, y que, aunque "quizás no vayamos a tener tanto dinero como querríamos", el Gobierno Vasco es "positivo" en el sentido de que "los proyectos presentados son interesantes, cumplen todas las condiciones, y constatan que en nuestro tejido empresarial hay dinamismo y ganas de sacar proyectos adelante".

"Por lo tanto, hay opciones, y debemos responder con prudencia y de manera positiva, pero siempre con un punto de realismo, conscientes de que esos recursos no van a solucionar cualquier cosa, sino que van a servir de ayuda, y siempre con proyectos transformadores, que crean empleo y que colaboren en esa necesaria transformación", ha dicho.

ZALDIBAR

Por otro lado, Arantxa Tapia ha afirmado que, si la empresa Verter Recycling no presenta en diez días un proyecto de reparación de los daños medioambientales originados tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar (Vizcaya), será el Gobierno Vasco quien dicte una resolución en la que detalle los daños y las medidas para su "pago y reparación".

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha referido así al hecho de que el Gobierno vasco haya resuelto que la empresa Verter Recycling es responsable de "los daños significativos" generados en los suelos y las aguas superficiales y subterráneas de la zona del vertedero de Zaldibar, y le haya instado a presentar en diez días hábiles un proyecto de reparación de los daños medioambientales.

"Si Verter no lo presenta en diez días o lo que entrega no es lo procedente, el Gobierno Vasco hará sus correcciones y presentará sus medidas para solucionar lo ocurrido de alguna manera y garantizar que no va a volver a suceder. Eso se sumará al dictamen que hemos hecho ahora, y en el dictamen final se detallarán los daños y las medidas para su pago y reparación", ha explicado.

En este sentido, Tapia ha destacado que su departamento tiene "casi preparado" el plan de residuos, una iniciativa que, al contrario que en otras ocasiones, esta vez "analiza especialmente los residuos industriales y cómo gestionarlos".

Según ha dicho, "entramos en la economía circular, es decir, que los residuos que hay que llevar al vertedero sean cada vez menos, y que, a través del reciclaje y de la valorización, la de Euskadi sea una economía verdaderamente circular".

"El plan va poco a poco, lo vamos a ir presentado a los agentes interesados, y esperamos tenerlos en torno al verano. No solo lo vamos a reflexionar, sino que lo vamos a materializar, para que esos residuos sean cada vez menos, y la sostenibilidad del medio ambiente sea algo intrínseco en nuestras empresas y un parámetro que tienen en consideración a la hora de programar sus políticas y medir su eficiencia", ha afirmado.

Por último, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha destacado que espera que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recupere la relación entre Europa y el país norteamericano de antes de la era de Donald Trump, y que esa buena relación "tenga su influencia en el mercado exterior y las empresas vascas puedan continuar con sus exportaciones a los Estados Unidos en una situación normalizada".