Gobierno Vasco pide "seriedad" en el debate de la fiscalidad porque se pueden "poner en peligro recursos y políticas"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha instado este miércoles a mantener "seriedad" en el debate sobre la fiscalidad porque, en su opinión, "jugando con la fiscalidad, se pueden poner en peligro recursos y políticas".

Azpiazu se ha referido así, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, a los movimientos en torno a la fiscalidad realizados tanto en algunas comunidades autónomas como por el Gobierno central.

"Ha habido algunos movimientos fiscales en ciertas comunidades autónomas y en el Gobierno español, y, si se juega con la fiscalidad, se pueden poner en peligro recursos y políticas. Pido seriedad, porque hay que ser serios para gestionar la fiscalidad y sacar adelante las políticas", ha insistido.

En todo caso, el consejero de Economía y Hacienda ha asegurado que "está claro" que "los que más tienen deben pagar más", porque es "un principio fiscal sensato", y "no van a pagar más lo que menos tienen". "Hay que ayudar a los que menos tienen a mantener un mínimo nivel de vida", ha añadido.

En este sentido, se ha referido a la decisión del Gobierno central de extender a 2023 la gratuidad de los trenes de media distancia y cercanía, y ha señalado que será el Gobierno Vasco el que decida si se suma a dicha decisión.

"De momento es hasta final de año, y ya veremos en el futuro. No todo hay que hacerlo como lo hace Madrid. Han tomado esa decisión en Madrid y nosotros adoptaremos la nuestra. Supone mucho dinero mantenerlo, no es barato. Claro, que el transporte público sea más barato anima a la gente, y usar el transporte público es muy bueno, pero también hay que tener en cuenta el coste que tiene sacaro adelante", ha explicado.

Asimismo, Azpiazu ha señalado que, si el Gobierno central concede la prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años a través del IRPF, "esos 100 euros no serán para nosotros", porque Euskadi cuenta con su propia normativa del IRPF, pero que si la prestación llega en formade subvención, "habrá que ver cómo lo hacemos".

En todo caso, ha señalado que cree que dicha ayuda "no va a llegar aquí". "Nosotros ya tenemos ayudas de 2000 euros, unas ayudas bastante consolidadas, y si tenemos la opción de lograr lo que llega de Madrid, lo intentaremos, pero no creo que vaya a ser así, porque me parece que lo van a gestionar a través del IRPF", ha manifestado.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Por otro lado, Pedro Azpiazu ha afirmado que la previsión que han realizado de un crecimiento económico del 4,3% para el presente año "de momento es una buena previsión", y que, "si hay que mejorarlo, mejor", aunque ha advertido de que "nuestra preocupación es el crecimiento económico del próximo año".

Así, ha aplaudido que se esté "creando empleo" en Euskadi y que la inflación "parece que ya ha empezado a bajar un poco", datos que ha considerado "positivos".

"Ya veremos en 2023. Hay muchos nubarrones oscuros en el futuro, y no se ve muy bien cómo vienen. Nuestra esperanza es que no sean tan oscuros y que los resultados económicos tampoco sean tan oscuros", ha señalado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, el consejero de Economía y Hacienda ha indicado que están configurando los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para el próximo año "con cuidado", porque "las necesidades monetarias son grandes".

"Encontrar financiación para todas las políticas y hacer unos presupuestos teniéndolo todo en cuenta no es sencillo. Estamos haciendo equilibrios, pero los vamos a tener, y vamos a cumplir con nuestros objetivos y nuestros compromisos", ha explicado.

Asimismo, ha asegurado que van a hablar con todas las fuerzas políticas sobre presupuestos, y que, teniendo en cuenta que EH Bildu es el principal partido de la oposición, "diría que hay que tenerles en cuenta más que a otros, porque son más".

En todo caso, Azpiazu ha recordado que los partidos que forman el Gobierno Vasco tiene mayoría absoluta en el Parlamento y que no necesitan los votos de ninguna otra formación, aunque ha considerado que, "teniendo en cuenta que todas las claves principales como país van a estar incluidas, otros partidos van a dar el sí o van a hacer algo positivo".