El Gobierno vasco quiere que el euskera tenga presencia en la Administración del Estado

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero vasco de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha instado a seguir dando pasos para buscar el reconocimiento del euskera y asegurar su presencia en la administración del Estado. "Hay que seguir aprobando normas y leyes que garanticen el estatus del euskera", ha defendido.

Zupiria ha hecho estas manifestaciones este miércoles en Bilbao, donde Sabino Arana Fundazioa (SAF) y Euskaltzaindia han organizado un seminario para debatir sobre el futuro de la comunidad vascoparlante en 2030, según han informado los organizadores.

En su intervención, se ha centrado en el contexto europeo para señalar que se intuye que la lengua franca será el inglés, "y esto exige un trabajo doméstico, reforzando la presencia del euskera en ese nuevo mundo". Además, en palabras de Zupiria, el Estado español "no va a ayudar mucho a las lenguas minoritarias". "Al Estado español no le preocupa el multilingüismo, no tiene mucho interés por otras lenguas, y no hace ningún esfuerzo en sus servicios para promocionar otras lenguas. Sólo se preocupa del castellano", ha reprochado.

De cara a la comunidad vascoparlante en 2030, el consejero ha apostado por conseguir que los niños que nacen y se educan en Euskal Herria sean bilingües en las dos lenguas oficiales, además de crear oportunidades para el uso de ambas lenguas. "Además, tendremos que ponernos en el lugar de los jóvenes, analizar las motivaciones que les mueven, su pensamiento, y sacar nuestras propias conclusiones", ha dicho.

Por último, se ha dirigido a los partidos políticos vascos señalando que cuando se habla de la situación de la lengua vasca, deberían consensuar los discursos, utilizar palabras "realistas, dar una idea real de la situación, pero rechazando discursos derrotistas". También ha reconocido que "para seguir adelante" se van a necesitar nuevos acuerdos, "incluso con los que piensan diferente".