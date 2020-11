BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El coordinador del grupo de seguimiento del Plan Bizi Berri, Jonan Fernández, ha asegurado que el Gobierno Vasco solo recurrirá al confinamiento domiciliario "si no hay más remedio". Por ello, el Ejecutivo hará "todo lo posible para que no sea así".

En una entrevista concedida a Telebilbao, recogida por Europa Press, Fernández ha destacado que cualquier medida que se quiera adoptar "provoca un coste, un daño, y siempre hay que buscar el equilibrio entre el bien mayor y el mal menor". "Esto es muy doloroso y hay que darle muchas vueltas a las medidas", ha añadido.

Tras señalar que ahora está encima de la mesa el debate sobre si recurrir a nuevos confinamientos domiciliarios o no, ha recordado que hay científicos, técnicos y políticos que apuestan "claramente" por que se decrete de "inmediato", mientras que otros creen que "ahora mismo hay que esperar a ver los efectos de las medidas que se han adoptado o, incluso, adoptar otras drásticas, pero no tanto".

"Hay esa doble visión y nosotros, como Gobierno Vasco, una y otra vez decimos que no podemos descartar el confinamiento domiciliario, pero que preferiríamos no tener que aplicarlo y estamos haciendo todo lo posible para que no sea así. Si no hay más remedio, lógicamente, lo tendremos que hacer, pero queremos evitarlo", ha remarcado.

MODELOS ALEMÁN Y FRANCÉS

Además, ha precisado que en Euskadi se prefiere el modelo alemán al francés, de confinamiento "prácticamente total". En este sentido, ha subrayado que Alemania "ha optado por una opción anterior", ya que "ha salvaguardado todo lo que tiene que ver con educación, con actividad industrial y productiva, y con el comercio", mientras que ha cerrado la hostelería, y los eventos culturales y sociales.

"Estamos más cerca del modelo alemán que del francés a corto plazo. No me puedo aventurar a decir qué pensaremos dentro de diez o quince días. A día de hoy estamos más cerca de ese modelo, pero también hay que entender que tampoco sería una aplicación mimética del modelo alemán", ha aclarado.