El Gobierno ve "absolutamente decepcionante" la propuesta energética del PP: "Es un copia y pega"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado de "absolutamente decepcionante" la propuesta en materia energética remitida por el Partido Popular (PP) este lunes al Ejecutivo y ha valorado que el documento recibido es un "copia y pega".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Rodríguez ha criticado las propuestas del PP después de las "expectativas" que a su juicio había levantado el principal partido de la oposición tras el debate en el Senado de la semana pasada en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo un 'cara a cara' centrado en política energética con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Después de todo esto, después de seis días, cuando pensábamos de buena fe que estarían tecleando en Génova para mandar algún documento riguroso, lo único que han hecho en seis días es copiar. Si van a esas conclusiones (del documento), es un copia y pega. Han copiado hasta mayúsculas y negritas", ha criticado la portavoz del Ejecutivo.

En esa línea, Rodríguez ha asegurado que le produce "vértigo" que la propuesta del PP en materia energética sea "decepcionante" debido a que se trata del "principal asunto político en Europa y en el mundo" y también a que sus consecuencias negativas las padecen "las familias, las empresas y las industrias españolas".

Además, ha reivindicado el papel de liderazgo que a su juicio a ejercido España en la Unión Europea (UE) en materia energética y en el marco de la crisis actual.

"España se ha reivindicado como país líder en las propuestas que desde hace tiempo el presidente del Gobierno está haciendo llegar a la Comisión Europea. Ahora se pone en evidencia que los planteamientos de España son los acertados y que tal vez son los que puedan dar respuesta a la situación que vive Europa. Resulta absolutamente de vértigo que el principal partido de la oposición ni tenía ni tiene un proyecto. Ni una alternativa", ha resaltado.

IMPUESTOS A LA BANCA Y A LAS ENERGÉTICAS

Isabel Rodríguez también ha afeado la falta de apoyo del PP a los nuevos impuestos temporales planteados por el Ejecutivo para gravar los supuestos beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas y entidades financieras, una medida con la que, según los cálculos del Gobierno, se podría recaudar en torno a 7.000 millones de euros en los dos próximos ejercicios y que este martes está siendo examinada en el Congreso.

"Este es el mismo PP que el de Casado. El que dijo no al incremento de las pensiones, el que dijo no a la reforma laboral (...), y es un PP que dice no a algo que es bueno para la inmensa mayoría", ha opinado la portavoz del Gobierno.

En ese sentido, Rodríguez ha defendido que el nuevo gravamen no pretende evitar que las empresas afectadas obtengan beneficios, sino que con ellos "se hagan cargo de las cargas que tienen que asumir las familias como consecuencia del incremento del coste de la vida".

"Entre hacerse cargo de las familias o estar del lado de los bancos y de sus intereses, Feijóo ha entendido que tiene que estar con la banca", ha lamentado Rodríguez.

Asimismo, ha criticado que el PP no apoye al Gobierno en esta cuestión cuando en los países del entorno "están yendo a decisiones del mismo carácter (...), cuando colegas del PP europeo apuestan también por estas soluciones", y ha lamentado que "el único que se queda a contracorriente y defendiendo solo los intereses de unos pocos" es el principal partido de la oposición.