El Gobierno ve difícil nombrar en junio a los magistrados del TC que le corresponden si antes no se renueva el CGPJ

Aleja la posibilidad de un acuerdo con el PP antes de las elecciones andaluzas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ve "difícil" que pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar si antes no se acomete el recambio en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe proponer otros dos nombres, según han indicado fuentes del Ejecutivo.

El 12 de junio caduca el mandato de un tercio de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional y su nombramiento se reparte entre el Gobierno y el CGPJ, con dos miembros cada uno. Pero el órgano de gobierno de los jueces se encuentra actualmente en funciones y por tanto no tiene la potestad de hacer nuevos nombramientos.

En el caso del Gobierno, también hay dudas de que lo puedan acometer, dado que la Constitución establece que la renovación debe realizarse por tercios, es decir, los cuatro miembros a la vez, y por tanto ven complicado nombrar solo la mitad que les corresponde.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, planteó la fecha del 12 de junio como límite para abordar la renovación del CGPJ en la reunión que mantuvo con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado mes de abril, precisamente por esa circunstancia, para poder abordar también la del TC.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan igualmente que, aunque es una cuestión controvertida, ven complicado que se pueda renovar el tercio que toca por partes.

CUATRO MAGISTRADOS

La Constitución establece en su artículo 159 que "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres".

Al hilo, señala que la corte de garantías "se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial".

De producirse el relevo parcial este 12 de junio, saldrían del TC el presidente Pedro José González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol, y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez.

Por norma no escrita, el nuevo presidente se elegirá entre los cuatro magistrados que más tiempo lleven en el TC, es decir, que saldría de la terna de Alfredo Montoya, Ricardo Enríquez, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

SIGUEN LAS CONVERSACIONES CON GONZÁLEZ PONS

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier avance en el relevo de estos órganos constitucionales depende de que se logre desbloquear el relevo de los vocales del CGPJ, que necesita de un acuerdo con el PP y lleva encallado más de tres años.

A este respecto, fuentes del Gobierno han señalado que siguen las conversaciones con Esteban González Pons, el interlocutor designado por Feijóo para renovar el CGPJ, aunque alejan la posibilidad de que este pacto se pueda sellar próximamente, al menos antes de las elecciones andaluzas, que se celebran el próximo 19 de junio.

En este sentido, la dirección del PSOE dio por hecho esta semana que no habría acuerdo antes del 19-J. Señalaron que Feijóo no quiere llegar a acuerdos con el Gobierno, pero además piensan que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "no le va a dejar" en referencia a que ejerce presión en el PP para que no haya acercamiento al Ejecutivo.