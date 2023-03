Gobierno vuelve a negarle a la Comunidad plan de choque en Cercanías y cifra en 3.000 millones los fondos en ejecución

Ministerio desliza que el consejero "no quiere ver" la "realidad" y la Comunidad le acusa de usar términos para ocultar falta de ejecución

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha vuelto a negarle a la Comunidad de Madrid el plan de choque con presupuesto extra para Cercanías y le ha explicado que ya hay 3.000 millones de euros en ejecución como parte del Plan para la red autonómica.

Esta era la principal reclamación del Ejecutivo autonómico para la Comisión de Seguimiento de Cercanías que ha tenido lugar este jueves en el Ministerio. "No se ha visto satisfecha la petición. Seguiremos insistiendo en que lo habiliten", ha resumido el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, tras la reunión.

En la misma se ha constatado de nuevo las distancias entre el Ministerio y la Comunidad en el análisis de la situación de la red. Pérez ha defendido la necesidad de acometer una inversión para hacer frente a los "problemas de averías" del que adolece la red y ha acusado al Gobierno central de implementar medidas que darán resultados en "10 o 15 años", pero que no afrontan el "problema actual".

Frente a ello, el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, ha reivindicado que están en ejecución solo en los capítulos de fiabilidad y capacidad un total de 1.000 millones de euros a los que se suman, además, otros más de 2.000 millones destinados a la compra de trenes de alta capacidad.

LA COMUNIDAD DICE QUE EL MINISTERIO NO ES CLARO CON LA EJECUCIÓN

Pérez ha cargado contra el término que utilizan desde el Ministerio en muchas ocasiones para referirse al dinero destinado al Plan de Cercanías Madrid: movilizado.

"Es un concepto que no existe en administración (...) Es difícil abordar juntos un estudio realista y riguroso con conceptos que no nos permiten contrastar la realidad (...) Nos vamos sin conocer el porcentaje de ejecución (...) Recurren a movilización para no reconocer o comunicar el grado de ejecución", ha afeado David Pérez.

Minutos más tarde, el secretario de Estado en su intervención destacaba cómo se les ha pormenorizado las obras en ejecución, las contrataciones de obra y las redacciones de proyecto. "Nosotros hemos trasladado al consejero las obras a medio, largo y corto plazo. Hay en ejecución más de 3.000 millones de euros. Es una realidad. No sé si el consejero no lo quiere ver o si usan esto políticamente de forma espúrea", ha deslizado.

Entre las grandes actuaciones ha citado las obras en Atocha, en Chamartín, los túneles que las conectan, la construcción de nuevas estaciones o la reforma integral de la C-5.

"Una cosa es poner propuestas en un Powerpoint, otra es sostenerlas con presupuestos, ejecuciones y proyectos", ha proseguido Lucas en referencia al Plan de Cercanías del ministro de Fomento durante la moción de censura a Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna.

Este Plan, dotado de 5.000 es una de las reivindicaciones del PP. De hecho, Pérez ha acusado al Gobierno de ser el mismo pero "con dos o tres variaciones en actuaciones" y les ha reprochado que lo estén empezando a "movilizar ahora" en vez de no haberlo "anulado" al cambiar el signo político de La Moncloa en 2018. Considera Pérez que el PSOE ha tenido una "Legislatura perdida" y que las movilizaciones llegan tarde.

En lo que sí que han estado de acuerdo es en que estas reuniones tengan periodicidad para, según ha explicado Lucas, poder coordinar mejor todo el transporte en Madrid y no tratar solo las Cercanías.