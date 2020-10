Goirigolzarri (Bankia) aboga por crear entidades más grandes y rentables para apoyar la recuperación

Reclama un régimen de seguridad jurídica y fiscal y la creación de unas condiciones que promuevan la inversión

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que la mejor aportación que puede hacer el sector financiero para ayudar a la estabilidad financiera del país y apoyar a la sociedad es crear y gestionar entidades más grandes y más rentables.

"Crear y gestionar entidades más fuertes, con un mayor tamaño crítico y con mayor rentabilidad es la mejor aportación que desde el sector financiero podemos hacer para ayudar a la estabilidad financiera del país y, en definitiva, apoyar a nuestra sociedad, a las familias y a las empresas a superar esta crisis", ha dicho durante su intervención en el 'VI Foro Guadarrama' organizado en Madrid, en el que han participado empresas de la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

En esta línea, Goirigolzarri ha enmarcado la fusión con CaixaBank en la necesidad de asegurar la rentabilidad del sector financiero porque, en su opinión, si las entidades no obtienen una rentabilidad apropiada, no podrán allegar capital, estarán infracapitalizadas y, por lo tanto, "no podrán cumplir con su objetivo de financiar a familias y empresas y apoyar la recuperación socioeconómica de nuestro país". "Esta es una responsabilidad nuestra, de los gestores de las entidades financieras", ha asegurado.

Goirigolzarri ha destacado que de la fusión CaixaBank-Bankia nacerá, si así lo deciden sus accionistas, la mayor entidad en términos de volumen de negocio y número de clientes en España, además de ser la entidad financiera, entre los principales grupos del país, "con el balance más saneado y con unos niveles de capital claramente superiores a los requerimientos regulatorios".

El presidente de Bankia ha reconocido que la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del Covid-19 es el mayor reto al que la sociedad se ha enfrentado, y ha instado a afrontar el futuro "con serenidad y pragmatismo, pero también con ambición". Asimismo, ha mostrado su confianza en que la crisis es una oportunidad de transformación para "reforzar los puntos débiles de la sociedad y de la economía española y pertrecharse para afrontar los desafíos futuros".

Goirigolzarri también ha apuntado que el apoyo a las empresas es la mejor forma de asegurar la recuperación de los empleos y del tejido productivo del país. "No hay mejor política para la preservación de las rentas de los ciudadanos que la preservación del tejido empresarial", ha remarcado el directivo, quien ha apuntado al incremento de la productividad como el principal reto.

PIDE SEGURIDAD JURÍDICA Y FISCAL

En este escenario, ha defendido que las administraciones públicas, "más que caer en tentaciones dirigistas, deben tener como principal objetivo, crear un caldo de cultivo capaz de atraer y retener talento e inversiones", por lo que ha pedido un régimen de seguridad jurídica y fiscal, un esquema excelente de educación y formación para todas las edades y la creación de unas condiciones en las que se valore y promueva la inversión, tanto nacional como extranjera.

Goirigolzarri ha advertido de que, para mejorar la productividad, hay que dar una respuesta a los retos inminentes, como son el cambio digital o la transición hacia una economía más sostenible, donde el capital humano va a ser "una variable decisiva", por lo que ve imprescindible mejorar la empleabilidad a través de las políticas activas de empleo.

"La pelota está en nuestro tejado y debemos responder con políticas nacionales que estén a la altura de los grandes retos de recuperación económica y transformación que enfrentamos", ha apostillado.