González (Aecoc) teme una "latinoamericación" de la economía si las subidas salariales acompañan la inflación

El presidente de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), Ignacio González, ha asegurado este martes en el 37º Congreso de Gran Consumo, que se celebra en Santiago de Compostela, que si las subidas salariales acompañan la inflación, se podría entrar en "una rueda infinita" y habría una "latinoamericación de la economía española" que sería "muy peligrosa".

En rueda de prensa tras intervenir en la inauguración del congreso, González ha lamentado que "culpen" al sector del gran consumo de la situación de inflación actual y ha insistido en que son "víctimas" y no "los causantes".

"Hasta ahora solo nos han culpado desde el punto de vista mediático y a partir de ahora, lo que nos están poniendo es una presión de impuestos que va a empezar el 1 de enero. Entramos en un círculo vicioso de que la factura la pague la competitividad de la cadena. Toda la regulación que nos viene no va a ayudar en nada a la competitividad de la cadena de valor", ha señalado.

Así, ha indicado que lo "fundamental" es la protección del poder de compra del consumidor y que "solo tomando medidas que favorezcan el consumo" se saldrá antes de la crisis actual.

En este sentido, ha demandado al Gobierno medidas que devuelvan poder adquisitivo al consumidor, entre ellas, bajar el IVA de los productos de alimentación básicos, deflactar el IRPF, el retraso de la entrada en vigor de algunos impuestos como el del plástico porque "van a mermar la competitividad del sector", así como "seguridad jurídica que permita planificar las inversiones".

En esta misma línea, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "un ejercicio de solidaridad más importante" y "no traspasar la responsabilidad de esta situación ni a los hogares ni a las empresas", ya que, ha insistido, "no son las culpables".

El presidente de la patronal, que representa a fabricantes y distribuidores, ha vuelto a reiterar que los empresarios del sector quieren liberarse de la "culpabilidad" que, ha enfatizado, se les otorga de "ser los causantes de la situación". "No todos los costes que estamos soportando los estamos repercutiendo", ha reiterado.

SUBIDA DE PRECIOS

En cuanto a la subida de precios, ha explicado que las empresas primero realizan planes de coste, después reducen márgenes y "lo último" es que "recurren a pasar el precio al consumidor" cuando "lo primero y lo último no asumen el coste".

Así, ha reconocido que ahora dependen de lo que ocurra con el coste de la energía y la duración de la guerra de Ucrania pero, aunque sobre el conflicto bélico no pueden "hacer nada", ha señalado que "sí se pueden hacer cosas en el ámbito de la competitividad". Con todo, ha lamentado que España sea "el peor país en recuperar el PIB pre covid".

Cuestionado sobre la caída de márgenes de las empresas, González ha trasladado que oficialmente todavía no tienen un estudio específico y que se irá viendo a medida que las compañías presenten sus datos trimestrales o anuales.

¿CÓMO SALIR?

A preguntas de los periodistas sobre cómo salir de la situación actual, el presidente de Aecoc ha reconocido que tendrán "un problema" "si la espiral de precios continua, el margen ya no tiene más recorrido, recortar costes ya no tiene recorrido y solo queda la inflación". "Si el consumidor no la soporta porque la renta disponible no crece, tenemos un problema y eso afectará a las pequeñas compañías", ha lamentado.

Especialmente, González cree que los problemas mencionados se verán en las pymes, "tanto en la distribución como en la fabricación o, por supuesto, en el sector primario".

CAMPAÑA NAVIDEÑA

Por otra parte, Ignacio González se ha mostrado "moderadamente pesimista" sobre la campaña navideña, aunque ha dicho ver una pequeña luz de esperanza", puesto que el pasado año la hostelería no realizó celebraciones como cenas de empresa y otros eventos de la época.

Por eso, ha augurado que la hostelería "lo hará bien" en Navidad, pero en el ámbito de los supermercados ve "una gran incertidumbre". En este sentido, ha explicado que la celebración del Mundial de fútbol, que será durante el mes de noviembre, "mete mucha distorsión" en la planificación de la Navidad del consumidor y uno de los efectos de este evento, ha calculado, será "una Navidad tardía".

Asimismo, en relación a las tendencias que se registran en este momento, González ha afirmado que la marca de la distribución "está creciendo en España como en otros tiempos de crisis". Así, ha detallado que se consume más carne de pollo y menos carne roja, o menos pescado fresco y más surimi. "Eso se ve muy claro", ha remarcado.

'LATINOAMERICACIÓN'

En cuanto a las subidas salariales, el también CEO de Nueva Pescanova ha recalcado que "si las subidas salariales acaban acompañando la inflación" se entraría en "una rueda infinita" que terminaría por llegar, ha añadido, a una "latinoamericación" de la economía española que ha calificado de "muy peligrosa".

"Creo que lo que ha ocurrido es que nos han puesto en el punto de mira, algo que tiene que ver con un profundo desconocimiento de lo que es el sector y precisamente creo que tenemos una labor de pedagogía en este sentido. Cuando le dices al consumidor que a la panadería de debajo de su casa le cuesta un 45% más y solo te ha subido un 15%, adivina de dónde sale lo demás.", ha ejemplificado González.

"A nosotros la inflación del 14% nos viene muy mal ¿Quien piensa que nos viene bien?", ha recordado para posteriormente señalar que "si la iniciativa es limitar los precios culpabilizando al que ilusoriamente se está beneficiando e la inflación", tendrá "cero recorrido".

"El precio es la razón de elegir la tienda en la que compras. Si lo limitas, ¿qué es esto? Tiene recorrido cero y creo que no va a pasar nada", ha sostenido el presidente de Aecoc.

PRODUCTIVIDAD

Durante su intervención en esta jornada inaugural del 37º Congreso de Gran Consumo, Ignacio González ha señalado a la productividad como "la gran asignatura pendiente" de España. "Hemos perdido frente a todos y tenemos el mismo nivel de productividad que en el año 2015. No hemos avanzado nada en siete años", ha lamentado.

Así, ha asegurado también que el sector "no está en contra de la subida del SMI", pero, ha añadido, "hay que ganar productividad, trabajar en formación, en inversión productiva y tecnológica, y luchar contra el absentismo" porque, ha continuado, "la mejor herramienta de cohesión social que hay en una economía es la productividad".