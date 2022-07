González-Bueno (Banco Sabadell) destaca la importancia del modelo de contratación de las empresas

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha destacado la importancia de los procesos de contratación de las empresas como "indicador anticipado del tipo de empresa que es, del tipo de gente que trabaja allí y de cuán estimulante" puede ser.

Lo ha dicho este viernes en la ceremonia de graduación de los estudiantes que han finalizado sus estudios de máster o grado en EAE Business School, según un comunicado de la escuela de negocios.

"Si una empresa no considera que los procesos de contratación son clave y por tanto no los aborda bien, se encontrarán ustedes con compañeros 'desiguales': los podrá haber excelentes, pero también habrá muchos que no lo serán tanto", ha dicho.

González-Bueno ha asegurado que las características de las personas que se contratan "definen por agregación las características de la organización".

También ha señalado la importancia de la inteligencia emocional a la hora de liderar y ha reconocido que, desde que la aplica, su capacidad "de impacto y liderazgo ha mejorado".