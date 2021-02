González Byass producirá energía renovable para impulsar la sostenibilidad de sus bodegas

González Byass, Beronia, Viñas del Vero, Vilarnau, Finca Constancia y la destilería de Bodega Las Copas cuentan ya con diferentes energías verdes

González Byass generará 2,5 millones de kilovatios hora (kWh) anualmente procedentes de variadas fuentes de energías renovables (fotovoltaica, geotermia, hidrógeno verde, biomasa, térmica solar y aerotermia) para impulsar la sostenibilidad de sus bodegas, según ha informado en un comunicado.

En concreto, para las bodegas González Byass (D.O. Jerez), Beronia (D.O.Ca. Rioja y D.O. Rueda), Viñas del Vero (D.O. Somontano), Vilarnau (D.O. Cava), Finca Constancia (Vino de la Tierra de Castilla) y la destilería de Bodega Las Copas en Tomelloso, que cuentan con energías renovables, esta cantidad supondrá porcentajes que oscilarán entre el 25% y 60% de la energía consumida, lo que equivaldría a plantar 41.144 árboles en términos de no emisión de CO2.

González Byass ha precisado su intención de seguir con la implementación del uso de energías renovables para llegar al reto marcado en los programas europeos en los centros donde todavía no ha sido alcanzado y continuar con su iniciativa sostenible '5+5' que comenzó en 2014.

De esta forma, la bodega española cuenta con 3.000 paneles fotovoltaicos que producirán 1,8 gigavatios hora (GWh) de energía anualmente, unas instalaciones que reducirán la huella de carbono y que generará efectos positivos en el aire similares a los que producirían 34.600 árboles.

Esta fuente de energía ya opera en Beronia Rueda -donde se alcanzará un 48% de generación propia de energía-, Finca Constancia, Vilarnau, Viñas del Vero y la destilería de Bodega Las Copas en Tomelloso. Cinco de estas instalaciones ya se encuentran en funcionamiento, siendo la bodega ubicada en Jerez de la Frontera la próxima en iniciar esta andadura.

Por su parte, la nueva bodega de Beronia en la D.O. Ca. Rioja se ha convertido en un referente mundial en el sector del vino por su sistema de geotermia y termoactivación (TABS). Esta energía permitirá a la bodega dejar de emitir 5,82 toneladas de CO2 en calor y 1,8 toneladas en frío.

En Viñas del Vero apuestan por la generación de hidrógeno verde en Barbastro, que la sitúa como una de las pocas localizaciones de España con la posibilidad de ofrecer carga de esta energía en vehículos, junto a la carga eléctrica renovable.

La bodega genera de forma innovadora y sostenible el hidrógeno (gas) a partir de la técnica de hidrólisis de agua accionada por el excedente generado por la energía renovable. El hidrógeno obtenido permite propulsar un vehículo empleado para labores agrícolas en Viñas del Vero, germen de un futuro tractor de hidrógeno, así como evitar emitir 156 gramos de CO2 por cada 100 kilómetros recorridos.

Por su parte, Vilarnau fue una cava pionera en el uso de biomasa con la que elimina el consumo de combustibles fósiles (25.000 litros al año de gasoil) destinada la generación de energía calorífica para los circuitos de agua empleados en la esterilización de materiales y líneas de embotellado, limpieza de filtros, barricas o estabilizadores de los vinos base, así como los circuitos de calefacción de las instalaciones de la cava.

También se emplea el poder calorífico de la biomasa en la bodega de González Byass, en la D.O. Jerez, y en Beronia, en la D.O. Rueda.

Por su parte, las bodegas de González Byass en la D.O. Jerez y Beronia en la D.O.Ca. Rioja son las encargadas de liderar la generación de energía térmica solar, mientras que Bodegas Beronia en Rioja aprovecha la energía contenida en el aire exterior que extrae de la atmósfera a través un sistema de bombas y de esta forma climatiza los lugares comunes de la bodega.