González Byass (Tio Pepe y Beronia) gana 12,7 millones en 2022, un 39,5% más, y eleva sus ventas un 22%

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

González Byass, que cuenta con marcas como Tio Pepe, Beronia o Viñas del Vero, entre otras, registró un beneficio neto de 12,7 millones de euros en su ejercicio fiscal, que va del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, lo que supone un 39,5% más respecto a los 9,1 millones de euros registrados en el ejercicio precedente, según ha informado la bodega española en un comunicado.

En concreto, el grupo español ha destacado que estos resultados muestran el crecimiento del negocio tanto en el mercado español como en el internacional.

De esta forma, las ventas netas de la compañía han alcanzado los 240 millones de euros, un 22% por encima del año anterior, y superando el nivel registrado en 2019.

La compañía familiar ha alcanzado estos resultados gracias a factores como la diversificación geográfica de su negocio, que ya genera el 72% de sus ventas fuera de España, la buena evolución de los brandies y vinos de Casa Pedro Domecq en México, la premiumización de sus marcas emblemáticas como los vinos de Jerez de González Byass, Beronia Rioja, Cava Vilarnau, Lusco (Rías Baixas), Dominio Fournier (Ribera del Duero) y Nomad Outland Whisky, así como su actividad enoturística, con el Hotel Bodega Tío Pepe, el ciclo 'Veranea en la bodega', Tío Pepe Festival y el nuevo restaurante Pedro Nolasco.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado los 28,2 millones de euros, cifra muy similar a la registrada en 2019, y que supone un 21% más frente a los 23,3 millones de euros de 2021.

González Byass ha subrayado que sigue con el proceso de transformación digital que ha situado a los consumidores en el centro de la estrategia. "Promover que las personas vivan intensamente su tiempo más preciado, el tiempo de compartir y disfrutar", han recordado.

Por otro lado, la bodega española sigue apostando por impulsar su apuesta por la sostenibilidad. Así, el plan '5+5: cinco generaciones cuidando el Planeta para que las cinco siguientes continúen esta misión' se ha ampliado a lo largo del pasado ejercicio con dos hitos recientes.

El primero, con la inauguración oficial de la nueva bodega de Beronia para vinos de Reserva y de terruño en Rioja, la más sostenible del mundo, y el segundo, el proyecto 'Ángel de Viñas', la iniciativa en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid para ayudar a recuperar y conservar viñedos viejos en España.

El grupo bodeguero está presente en las zonas más emblemáticas que representan la diversidad enológica de España. Así, cuenta con Bodegas Beronia (D.O.Ca. Rioja), Viñas del Vero (D.O. Somontano), Cavas Vilarnau (D.O. Cava), Finca Constancia (V.T. Castilla), Finca Moncloa (V.T. Cádiz), Beronia Verdejo (D.O. Rueda), Pazos de Lusco (D.O. Rías Baixas) y Dominio Fournier (D.O. Ribera del Duero).

En 2016, la compañía apostó por crecer fuera de España con la incorporación de la bodega familiar chilena Viñedos Veramonte y, en 2017, culminó la adquisición de Casa Pedro Domecq (brandies y vinos) cuya principal actividad está en México.

González Byass completa su gama de productos con el vermouth La Copa, el anís Chinchón de la Alcoholera, los licores de fruta Granpecher y Granpomier y los destilados de alta gama entre los que se encuentran Nomad Outland Whisky, vodka Druide y las ginebras The London Nº1 y Mom. Además distribuye, de forma exclusiva en España el champagne Deutz, los Single Malt Whisky The Dalmore y Jura, de Whyte & Mackay, y los rones añejos Botran.