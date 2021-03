González Laya defiende el certificado de vacunación para restaurar la movilidad conforme avance la inmunización

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado este viernes que el certificado de vacunación frente al Covid-19 ayudará a "restablecer la movilidad" conforme se avance en la inmunización de la población, pero ha señalado que "el certificado se pondrá en marcha una vez que la situación sanitaria lo permita y ahora lo importante es prepararnos para desplegar y aprobarlo, pero también luchar para mantener el Covid a raya e impulsar la vacunación en España".

Durante una comparecencia ante los medios en Pamplona, donde se ha reunido con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, la ministra ha señalado que "un certificado de vacunación puede ayudarnos a dar un plus de seguridad, lo cual no significa que quien no lo tenga no vaya a poder moverse, claro que va a poder, pero un certificado va a permitir de alguna manera que la persona que lo muestre pueda certificar que está en una categoría de riesgo inferior y se le pueda facilitar la movilidad".

La ministra ha dicho que el certificado "va a ayudar a restablecer la movilidad siempre con respeto a las reglas sanitarias, a la protección de la población, pero también haciéndolo de manera ordenada".

En ese sentido, ha asegurado que España va a impulsar en la OCDE "un marco reglamentario relativo a certificados de vacunación, test y pruebas PCR, y cuarentenas que sea lo más amplio posible y multilateral".

González Laya ha explicado que el objetivo es que, a medida que avance la vacunación en España, "ir poniendo en marcha estos certificados de vacunación que nos permitan avanzar en restaurar la movilidad y hacerlo buscando algún proyecto piloto en España que nos permita ir testando estas reglas".

La ministra ha incidido en que es necesario "un marco no solo nacional, porque no nos sirve que sea solo un marco nacional, sino un marco multilateral lo más amplio posible". "Es lo que va a garantizar que se haga de manera ordenada", ha explicado.

Arancha González Laya ha añadido que "España está preparándose para desplegar ese certificado de vacunación, lo estamos haciendo examinando la tecnología que vaya a ofrecer el soporte para esta certificación y lo hacemos explorando proyectos piloto donde podamos poner en marcha este certificado en fase de prueba".

En todo caso, la ministra ha incidido en la importancia de avanzar en la vacunación. "Somos el cuarto país más avanzado en vacunación en el mundo. A medida que recibimos las vacunas el sistema de sanidad español las está desplegando en los ciudadanos, sigamos por esta senda", ha dicho.

70% INMUNIZADOS PARA VERANO

En cuanto a la posibilidad de que haya turistas en verano, la ministra ha afirmado que "tenemos un horizonte de vacunación que es el verano, tenemos una noción de que para el verano vamos a tener inmunizada a alrededor del 70% de la población, con una inmunidad que nos va a permitir restaurar la movilidad con mayor seguridad, y creo que todo lo que sea dotarnos de instrumentos para facilitar ese retorno a la movilidad, incluido el certificado de vacunación, es más que bienvenido, pero siempre teniendo en cuenta que todo esto va a depender de que controlemos la transmisión del Covid y avancemos en la vacunación".