González Laya:España también modificará las recomendaciones de viaje a zonas de Europa donde haya que ser más cuidadosos

Continuará con el diálogo con Reino Unido para darles "los argumentos que necesiten" y "confianza"

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, Arantza González Laya, ha afirmado que este jueves que continuarán con el diálogo con el Reino Unido, tras su decisión de establecer una cuarentena obligatoria para quien viaje desde España, con objetivo de "darles los argumentos que necesiten" y "confianza" porque España es "un país seguro".

Asimismo, ha apuntado que España también modifica, ha modificado y modificará" las recomendaciones de viaje "a aquellas zonas de Europa donde les parezca que hay que ser más cuidadosos".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, González Laya ha afirmado que la decisión del Reino Unido les pilló "por sorpresa" y ha señalado que hay que "respetar las decisiones" que ponen los demás países como esperan que "los demás respeten" las que pueda adoptar España.

A su juicio, hay que hacer un "mayor esfuerzo de explicar" la realidad sanitaria y epidemiologica el país, que varía según la comunidad autónoma y ha recordado que Baleares y Canarias son insulares y "la seguridad es más fácil de garantizar".

Por ello, se está haciendo "un gran esfuerzo de compartir esto" con las autoridades británicas y se hace a través de un "diálogo epidemiológico" desde el Ministerio de Sanidad y también desde el ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha apuntado, ese diálogo continuará a lo largo del día de hoy y el objetivo "sería explicar para que ellos puedan tomar sus decisiones con mejor conocimiento de causa". González Laya ha recordado que ha sugerido que se abran una serie de corredores turísticos en zonas cuya sanidad y situación epidemiologica se puede garantizar y que "está muy por debajo de la situación en el Reino Unido". "Y nos parece que eso es un buen argumento y esperamos que se siga escuchando cómo se ha estado escuchando hasta ahora", ha añadido.

Cuestionado por la posición de Reino Unido ante ese planteamiento de crear un corredor turístico con Balearas y Canarias, ha afirmado que tienen "una situación epidemiologica a la que tienen que atender" y quieren "ser muy precavidos".

En este sentido, ha afirmado que, cuando ven las cifras que aparecen en los sistemas europeos de trazabilidad, ven una "cifra agregada, que es la cifra país" y el Gobierno de España quiere insistir en la "cifra desagregada por comunidades autónomas"

"De lo que trata es de crear este clima de confianza, donde nosotros les demos todos los argumentos que ellos necesiten, son argumentos epidemiologicos tienen que ver con cuántos test se hacen, cuántos rastreadores hay, cuántos casos se han identificado los últimos siete días, cuántos casos por 100.000 habitantes, cuántas camas de hospital, toda una serie de parámetros que generen confianza y les permita ellos tomar su decisión, respetando que la decisión la tienen que tomar ellos", ha agregado.

Cuestionado sobre si habría alguna otra comunidad en la que les gustaría aplicar ese corredor turístico, ha indicado le gustaría que no fuese una cuestión de corredores, sino que "para todo el país", aunque hay que ser conscientes de que la situación epidemiológica en las comunidades es "diferente".

"Todo eso hay que tomárselo con tranquilidad, esto no son guerras diplomáticas, no son países que quieren ser antipáticos con nuestro país, tenemos que hacerlo de una manera cuidadosa, tranquila, responsable, buscando, sobre todo, crear la máxima confianza que es una base muy importante sobre la que se asienta una actividad tan importante como el turismo", ha indicado.

Por ello, ha señalado que hay que insistir en que España es "un país seguro" que "ha aprendido la lección de esta primera fase del covid", ha puesto en marcha protocolos sanitarios y tiene un sistema sanitario "preparado" y que, "de momento, no está sufriendo de un estrés particular". "Todo eso es en lo que debemos insistir en explicar a nuestros colegas de países terceros", ha apuntado.

Ante la recomendaciones de países como Bélgica o Alemania de no viajar a determinados territorios como pueden ser Euskadi o Navarra, ha afirmado que se está viviendo "una situación de rebrotes" en todos los países de la Unión Europea y "los hay en todos los países", también en Bélgica, en Alemania y en España, donde lo que se está haciendo es "controlar e identificar al máximo" el problema.

La ministra ha manifestado que, dentro de España también hay comunidades autónomas con rebrotes que están siendo "cuidadosas" y ha señalado que, si se hace en España, "no tiene que sorprender que lo hagan los países terceros".

González Laya ha indicado que, "una cosa son las recomendaciones", que "son importantes para la ciudadanía" pero "tienen que explicarse" porque hay muchas partes de España donde hay más casos porque se están haciendo más test. En concreto, ha precisado que más del 60% de los test que se están haciendo ahora en España son a personas asintomáticas.

"ESPAÑA, PAÍS SEGURO"

"Eso también hay que explicarlo dentro de España y fuera de España para que no quede ninguna duda de que España es un país seguro como lo es y para que, mientras convivimos con este Covid, también permitamos que nuestra actividad económica, nuestras empresas, en particular, el sector del turismo que es tan importante para nuestro país y que tantos empleos genera, también pueda dar esa imagen de seguridad", ha añadido.

Tras indicar que esto también es "una cuestión de responsabilidad" entre familias, amigos y generaciones, ha insistido en que se está haciendo "un gran esfuerzo" en España y eso es lo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se está comunicando a los países terceros. En este sentido, ha apuntado que este jueves tiene una reunión en Bilbao con un grupo de cónsules de países terceros en España "para darles un mensaje de lo que se haciendo para convivir con el covid en seguridad".

Ante el hecho de que España no esté desaconsejando viajar a otros países europeos, ha manifestado que, en las últimas semanas, han puesto en marcha un sistema para verificar lo que está ocurriendo en cada uno de los países, sobre todo, dentro de la Unión Europea que son con los que se está en libre circulación.

En este sentido, ha apuntado que también "modifican, hemos modificado y modificaremos" las recomendaciones de viaje "a aquellas zonas de Europa donde nos parezca que hay que ser más cuidadosos".

"Esto no es una cuestión diplomática y, a veces se quiere presentar como una cuestión diplomática, pero, desde luego, desde España no se entiende que esto es una cuestión diplomática, es una cuestión de Sanidad y de seguridad y no se entendería de otra manera. No se hacen juegos diplomáticos con la salud y la seguridad de las personas".

Respecto a si teme un cierre de fronteras de Francia con Cataluña o el País Vasco, ha insistido en que están en "constante diálogo" con los vecinos con los que se comparte frontera como Francia, que "han sido sensibles" a la información que se les está facilitando y, por ello, "van modulando" su respuesta.

Sobre el posible reparto de una vacuna si lo fabrica uno de los estados miembros de la UE, ha afirmado que es un tema en el que se ha trabajado en los últimos meses y ha señalado que "la vacuna para Europa tiene que ser una vacuna para Europa" y "no basta con que sea un estado miembro o un región en un estado miembro la que tenga acceso". Por ello, según ha apuntado, se ha arbitrado un mecanismo centralizado en la UE para que haya una inversión común en su desarrollo.