González Pons acusa al PNV de ser "el felpudo" de EH Bildu en Madrid al permitirle, con el PSOE, "mandar en España"

GETXO (BIZKAIA), 26 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de relaciones institucionales del PP, Esteban González Pons, ha acusado al PNV de convertirse en "el felpudo" de EH Bildu en Madrid al permitirle, con el PSOE, "mandar en España".

González Pons ha asistido este miércoles en Getxo (Bizkaia) a la presentación de Eduardo Andrade, candidato del PP a la alcaldía de Getxo, en un acto en el que también ha participado el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y la candidata a diputada general, Raquel González.

El dirigente popular ha iniciado su intervención asegurando que "ha llegado la hora de acabar con el sanchismo, que "no es solo Pedro Sánchez". "El sanchismo es casi más que un contenido, un estilo chulesco de gobernar, un estilo avasallador de gobernar, un estilo neoliberal y narcisista de gobernar", ha dicho.

Tras acusar al Gobierno de "estar haciendo daño a España", ha advertido de que "ningún otro país de la Unión Europea consentiría que las decisiones que le afectan fueran tomadas por aquellos que quieren que el país desaparezca". "Eso lo estamos consintiendo los españoles. Quienes deciden sobre nuestras cosas son los que quieren que dejemos de existir como país. Bildu y Esquerra Republicana principalmente, pero también en algún sentido el PNV", ha criticado.

Según ha dicho, no pretende afirmar que "no haya que contar con el PNV". "Pero sí digo que cuando el PNV se pone al lado de ERC, del lado de Bildu y al lado de los de Puigdemont, nos está enseñando la peor cara que tiene, nos está enseñando la cara con la que no se puede contar. España no puede consentir que quienes quieren que España desaparezca tomen las decisiones de España. Es una locura que se llama sanchismo", ha censurado.

González Pons se ha referido al PNV "con seriedad y respeto" porque ha pedido "el voto de los que tradicionalmente han votado" a la formación jeltzale, "para que cambie el Gobierno de España, pero para que cambie el Partido Nacionalista Vasco".

En este punto, se ha preguntado "en qué universo paralelo el PNV y Bildu apoyan al mismo gobierno". "Hasta donde yo sé, PNV y Bildu representan realidades alternativas, puntos de vista alternativas sobre el mundo, políticas alternativas, modos alternativos de ser. Pero en Madrid, no solo el PNV y Bildu apoyan al mismo Gobierno, sino que el PNV se inclina para que Bildu se suba y coja las nueces del árbol", ha defendido.

Según ha afirmado, el PNV "va a apoyar una Ley de Vivienda que el Partido Socialista le permitió presentar como propia a Bildu". "No es Bildu quien apoya al gobierno y el PNV quien se suma. Es el PSOE y el PNV quienes le permiten a Bildu mandar en España. El PNV no puede seguir siendo el felpudo de Bildu en Madrid. Y en eso es en lo que se ha convertido", ha asegurado.

CRÍTICAS

Durante su intervención, ha criticado la ley del 'solo sí es sí, "con ya casi un millar de rebajas de penas". "Si la ley del 'sí es sí" la hubiera dictado un gobierno del Partido Popular, habría dimitido hasta aquel que todavía no ha sido nombrado. Pero aquí ni hay respuesta", ha dicho.

También se ha referido al "ámbito de la justicia en extenso" y tras afirmar que "en España no hay ministra de justicia, y se nota", ha añadido que "como no hay ministra de justicia, que nombren una". "Y si la hay, que la hagan dimitir", ha añadido.

En este punto, ha recordado las consecuencias de la huelga de letrados, ya concluida, y ha apuntado que ahora "están de huelga los funcionarios de administración de justicia y esta semana empiezan de huelga los abogados de oficio". "Y la semana que viene puede que estemos ante una huelga de jueces y fiscales. Un país sin una justicia que funcione es un país sin seguridad jurídica. Y donde no hay seguridad jurídica no hay economía y no hay libertad. Y por toda respuesta la ministra de justicia se va de fiesta", ha añadido.

González Pons ha criticado también "la guerra de Ucrania y sus consecuencias" y ha lamentado que España tiene "el único gobierno de la Unión Europea con una facción prorrusa dentro del gobierno". "Somos los únicos que dentro del Gobierno tenemos ministros, más bien ministras y un ministro a favor de Putin, de Rusia y de la invasión", ha dicho.

A su juicio, "da igual que el presidente del gobierno cuando va a Ucrania en lugar de seis carros de combate envíe siete, ocho, nueve o diez". "No podemos presidir la Unión Europea teniendo una facción prorrusa dentro del gobierno de España", ha advertido.

Por otra parte, ha arremetido contra Pedro Sánchez por "cambiar la política de España con el Sáhara Occidental" y ha preguntado por las razones que le han llevado a hacerlo. "Si estuviéramos en Estados Unidos habría una comisión de investigación parlamentaria para saber si el presidente del gobierno ha perdido su independencia por la información que le ha sido robada por una potencia extranjera", ha indicado.

Además, ha reprochado que el cambio se haya producido por decisión "personal y unilateral" del presidente del Gobierno, "sin el consenso del gobierno, sin consultar y sin dar explicaciones al Parlamento".

"¿Es libre el presidente del gobierno para seguir dirigiendo nuestra política exterior? Eso es el sanchismo, hacer lo que le da la gana por razones personales, por contemplación personal y jamás dar explicaciones. Por mucho menos hubieran hecho dimitir a cualquiera del Partido Popular", ha reiterado.

También se ha referido a las discrepancias entre los socios de un Gobierno "dividido" que "no nos ayuda". A su juicio, "las cosas no pueden seguir como están", por lo que ha pedido "un voto para el cambio".

"Yo sé que va de Getxo, que va de Juntas Generales, pero que va de futuro. Y el País Vasco, Getxo, Bizkaia, España, con el Sanchismo no podemos continuar. Y al PNV hay que enviarle un mensaje claro que le diga: con Sánchez, no", ha concluido.